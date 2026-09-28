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La violencia continúa en Morelos: dos alumnos son asesinados durante un ataque armado

Los detalles Los dos jóvenes murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, donde fueron disparados por una serie de hombres que huyeron.

Dos militares mexicanos en Morelos en una imagen de archivo Dos militares mexicanos en Morelos en una imagen de archivoAgencia EFE
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La violencia ha vuelto a golpear a la comunidad estudiantil de Morelos con el asesinato a tiros de dos alumnos de preparatoria en Cuernavaca, apenas 15 días después del feminicidio de la española Claudia Tacoronte.

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre la avenida principal de la colonia, donde hombres armados dispararon contra los jóvenes y huyeron. Hasta este domingo las autoridades no habían informado de detenciones ni establecido públicamente el móvil del ataque.

La UAEM ha confirmado que los fallecidos pertenecían a su comunidad y ha exigido una investigación pronta y exhaustiva, además de reclamar acciones que garanticen espacios seguros para las juventudes.

El crimen ocurre dos semanas después del asesinato de Tacoronte, de 21 años y estudiante de la Universidad de Granada, quien llegó a Morelos en agosto para una estancia en la UAEM y murió el 12 de septiembre en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.

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