La violencia continúa en Morelos: dos alumnos son asesinados durante un ataque armado

Dos militares mexicanos en Morelos en una imagen de archivo

Los detalles Los dos jóvenes murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, donde fueron disparados por una serie de hombres que huyeron.

La comunidad estudiantil de Morelos se encuentra nuevamente de luto tras el asesinato a tiros de dos alumnos de preparatoria en Cuernavaca, apenas 15 días después del feminicidio de la española Claudia Tacoronte. Los estudiantes, pertenecientes a la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron atacados en la colonia Chulavista, donde un tercer joven resultó herido. Los agresores huyeron y, hasta el momento, no hay detenciones ni se ha esclarecido el móvil del ataque. La UAEM ha exigido una investigación exhaustiva y medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

La violencia ha vuelto a golpear a la comunidad estudiantil de Morelos con el asesinato a tiros de dos alumnos de preparatoria en Cuernavaca, apenas 15 días después del feminicidio de la española Claudia Tacoronte.

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre la avenida principal de la colonia, donde hombres armados dispararon contra los jóvenes y huyeron. Hasta este domingo las autoridades no habían informado de detenciones ni establecido públicamente el móvil del ataque.

La UAEM ha confirmado que los fallecidos pertenecían a su comunidad y ha exigido una investigación pronta y exhaustiva, además de reclamar acciones que garanticen espacios seguros para las juventudes.

El crimen ocurre dos semanas después del asesinato de Tacoronte, de 21 años y estudiante de la Universidad de Granada, quien llegó a Morelos en agosto para una estancia en la UAEM y murió el 12 de septiembre en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.

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