Ahora

Frenar el horror en Gaza

Los obstáculos para aplicar las medidas de Sánchez contra el genocidio en Gaza: las bases militares de Rota y Morón

¿Por qué es importante? El Gobierno de Pedro Sánchez quiere controlar que ninguna ayuda o arma para Israel pase por suelo español, pero será muy difícil controlar las bases militares que están bajo el dominio de Estados Unidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este lunes en el Palacio de la Moncloa
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un paquete con nueve medidas con las que se pretende presionar a Israel e intentar frenar el genocidio del régimen de Benjamin Netanyahu sobre la población de Gaza. La primera medida y más importante ha sido la aprobación urgente de un real decreto ley que solicite el embargo de armas a Israel, aunque también destaca la prohibición a acceder a España a todas las personas que participen en los asesinatos de los gazatíes.

Ahora bien. Aplicar estas nueve medidas para frenar al Ejército de Israel no va a ser una tarea sencilla. Hay más obstáculos de los que nos pensamos. Por ejemplo, va a ser muy complicado vigilar que no pasen aeronaves y barcos que transportan material para el Ejército israelí por España, pues se podrán seguir usando libremente las bases de Estados Unidos de Rota y de Morón. Justo, un asunto que el Gobierno quiere impedir.

nchez no quiere que la ayuda a Israel pase por suelo Español ya sea por aire o por mar. Por ello, no ha dudado en anunciar "la denegación de acceso al espacio aéreo español a las aeronaves de Estado que transportan material de defensa destinado a Israel". Pero también, en palabras del presidente, "la prohibición por puertos españoles a todos los barcos que transportan combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes".

Sin duda, un reto complejo que se topará con las dos bases estadounidenses: la de Rota y de Morón de la Frontera, por el convenio que ambos países firmaron en 1988.

Según ha explicado a laSexta Eduardo Melero, investigador del Centro Delás de Estudios por la Paz, "si un buque privado es contratado por el Gobierno americano tiene la consideración de buque de Estado y, por tanto, tiene el mismo tratamiento que si fuera un buque militar". Por tanto, "no se somete a inspecciones". EEUU sí está obligado a comunicar movimientos importantes de municiones o material explosivo, pero no de explicar a qué país van.

El embargo comercial a Israel se encontrará también con la limitación de la dependencia tecnológica. Como ya dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras romper todos los contratos de armamento con Israel, los "productos que son absolutamente imprescindibles para la seguridad de nuestros militares, habría que verlo en cada momento". Pues, al final, hablamos de tecnología que todavía no ha desarrollado ningún otro país.

Además, según ha podido saber laSexta, aunque el resto de medidas sí aprobarán este martes en el Consejo de Ministros, no será así con el real decreto ley para el embargo de armas. Para ello, habrá que esperar unos días más, hasta la semana que viene a lo más tardar, pues para su redacción hay que implicar a varios ministerios.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo, convertido al 'ayusismo': el PP opta por la línea más dura para acercarse a Vox y recuperar a parte de su electorado
  2. Junts da un nuevo revés al Ejecutivo y confirma que tumbará la reducción de la jornada laboral
  3. Ábalos tacha de "falso" el testimonio de su exmujer al acusarle de "maltrato", "abuso" y "vejaciones"
  4. El Congreso confirma tener una copia del libro del 50 cumpleaños de Epstein que contendría un dibujo de Trump
  5. François Bayrou pierde la moción de confianza y Francia se vuelve a quedar sin primer ministro
  6. Uri Geller y la magia de la televisión: cómo España creyó que las cucharas se doblaban solas