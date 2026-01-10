Ahora

Mientras Trump vigila

La guerra del cártel de Sinaloa, un conflicto que se ha llevado más de 2.500 vidas y sin visos de acabar

El contexto El presidente de Estados Unidos ha amenazado con intervenir en su país vecino por su "preocupación" con los cárteles de la droga que son muy "poderosos" allí.

Panfleto lanzado por una avioneta con amenazas a varias figuras artísticas en Sinaloa
Escucha esta noticia
0:00/0:00

México. Ahí, presuntamente, lo que le preocupa a Donald Trump son los cárteles de la droga. Y por eso ya amenaza con incluso atacar por tierra a su país vecino para controlar la situación.

"Tenemos que hacer algo con México. Nos encantaría que ellos lo hicieran y son capaces de hacerlo, pero lamentablemente los cárteles allí son muy fuertes", afirmaba el presidente de Estados Unidos.

Y la realidad es que el país mexicano sí vive momentos de terror con la guerra del cártel de Sinaloa. El ejemplo es lo ocurrido con el influencer conocido como 'El Pinky'.

En la última imagen que hay de él con vida, el joven de 22 años aparecía de rodillas, sin camiseta y con las manos esposadas, la cara hinchada, los labios ensangrentados y un ojo morado. Aparentemente estaba haciendo una confesión ante sus torturadores.

No obstante, él era otro objetivo en la guerra del cártel de Sinaloa, ese conflicto en el que se enfrentan las dos grandes facciones del cártel: la liderada por los hijos del Chapo Guzmán frente a la dirigida por el hijo del Mayo Zambada.

"Este es un conflicto que se ha extendido ya por más de un año. Parece ser que el objetivo es exterminar completamente toda la estructura de la facción rival, ¿no? Su estructura de vigilancia, su estructura de comunicación, su estructura de seguridad", explica Victoria Dittmar, investigadora y gerente de proyecto en 'InSight Crime':

Hace un año, lanzaron desde el aire en Sinaloa panfletos en el que señalaban y amenazaban directamente a algunos youtubers y cantantes. Al menos cuatro de ellos ya habían sido, ponía ahí, eliminados.

"Miembros de esos grupos criminales empiezan a decir, bueno, esta persona parece que está haciendo propaganda a favor de nuestros enemigos, y empezamos a ver que figuras que quizás antes nunca habían sido tocadas por la violencia criminal, ahora están también en el centro", añade Dittmar.

A lo largo de 2025, han asesinado a más influencers mientras que otros han huido directamente de Sinaloa. Y los grupos criminales continúan ampliando su lista de objetivos en esta guerra que ya se ha cobrado más de 2.500 vidas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El hermano de unas de las excarceladas en Venezuela dice que "no es una libertad plena": "Se le ha prohibido hablar públicamente"
  2. Feijóo cita a sus 'barones' en Zaragoza el 18 de enero para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez
  3. El PP llamará a declarar a Paco Salazar a la comisión del Senado tras la cascada de acusaciones por acoso sexual
  4. "Es la tragedia de nuestras vidas": los propietarios del bar de Crans-Montana hablan por primera vez tras el incendio
  5. Sin límite de edad ni entrenamiento: los nulos requisitos para los agentes del ICE ponen en duda su capacidad
  6. La Policía halla los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño