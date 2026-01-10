La guerra del cártel de Sinaloa, un conflicto que se ha llevado más de 2.500 vidas y sin visos de acabar

El contexto El presidente de Estados Unidos ha amenazado con intervenir en su país vecino por su "preocupación" con los cárteles de la droga que son muy "poderosos" allí.

En México, la preocupación de Donald Trump se centra en los cárteles de la droga, especialmente el cártel de Sinaloa, lo que le ha llevado a considerar acciones drásticas para controlar la situación. El país enfrenta una guerra interna entre las facciones del cártel, lideradas por los hijos del Chapo Guzmán y el hijo del Mayo Zambada. Esta violencia ha alcanzado a figuras públicas como influencers y youtubers, quienes han sido amenazados o asesinados. Según Victoria Dittmar de 'InSight Crime', esta guerra busca desmantelar completamente la estructura rival, y ya ha cobrado más de 2.500 vidas, provocando terror en la región.

México. Ahí, presuntamente, lo que le preocupa a Donald Trump son los cárteles de la droga. Y por eso ya amenaza con incluso atacar por tierra a su país vecino para controlar la situación.

"Tenemos que hacer algo con México. Nos encantaría que ellos lo hicieran y son capaces de hacerlo, pero lamentablemente los cárteles allí son muy fuertes", afirmaba el presidente de Estados Unidos.

Y la realidad es que el país mexicano sí vive momentos de terror con la guerra del cártel de Sinaloa. El ejemplo es lo ocurrido con el influencer conocido como 'El Pinky'.

En la última imagen que hay de él con vida, el joven de 22 años aparecía de rodillas, sin camiseta y con las manos esposadas, la cara hinchada, los labios ensangrentados y un ojo morado. Aparentemente estaba haciendo una confesión ante sus torturadores.

No obstante, él era otro objetivo en la guerra del cártel de Sinaloa, ese conflicto en el que se enfrentan las dos grandes facciones del cártel: la liderada por los hijos del Chapo Guzmán frente a la dirigida por el hijo del Mayo Zambada.

"Este es un conflicto que se ha extendido ya por más de un año. Parece ser que el objetivo es exterminar completamente toda la estructura de la facción rival, ¿no? Su estructura de vigilancia, su estructura de comunicación, su estructura de seguridad", explica Victoria Dittmar, investigadora y gerente de proyecto en 'InSight Crime':

Hace un año, lanzaron desde el aire en Sinaloa panfletos en el que señalaban y amenazaban directamente a algunos youtubers y cantantes. Al menos cuatro de ellos ya habían sido, ponía ahí, eliminados.

"Miembros de esos grupos criminales empiezan a decir, bueno, esta persona parece que está haciendo propaganda a favor de nuestros enemigos, y empezamos a ver que figuras que quizás antes nunca habían sido tocadas por la violencia criminal, ahora están también en el centro", añade Dittmar.

A lo largo de 2025, han asesinado a más influencers mientras que otros han huido directamente de Sinaloa. Y los grupos criminales continúan ampliando su lista de objetivos en esta guerra que ya se ha cobrado más de 2.500 vidas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.