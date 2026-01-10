Ahora

Nuevos bombardeos

EEUU lanza ataques "a gran escala" contra objetivos del ISIS en Siria como represalia por la muerte de tres estadounidenses

¿Qué están diciendo? "Estos ataques forman parte de una operación lanzada por orden de Trump en respuesta al ataque mortífero del Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira", han señalado las Fuerzas Armadas de EEUU.

Imagen de archivo de un avión de combate F-15E de Estados UnidosImagen de archivo de un avión de combate F-15E de Estados UnidosEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este sábado de que han lanzado "ataques a gran escala" sobre objetivos del grupo Estado Islámico (ISIS) en varios puntos de Siria como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Estos ataques forman parte de la 'Operación Ojo de Halcón', lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Trump en respuesta directa al ataque mortífero del Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira", ha señalado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un comunicado, a lo que han añadido que han contado con el apoyo de "fuerzas aliadas", aunque no han precisado si hay víctimas.

En las últimas semanas, las autoridades sirias y la Coalición Internacional contra Estado Islámico han lanzado una serie de operaciones contra el grupo yihadista en represalia por la muerte el pasado 13 de diciembre de tres estadounidenses en una acción contra un presunto miembro del grupo cerca de Palmira.

"Los ataques de hoy han tenido como objetivo a Estado Islámico en Siria en el marco de nuestra iniciativa para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región", ha explicado el Mando Central.

Así, en el comunicado advierten de su "fuerte mensaje": "Si hacéis daño a nuestros combatientes, os encontraremos y os mataremos, estéis donde estéis, sin importar lo mucho que intentéis evadir la justicia".

Desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca hace un año, Estados Unidos ha realizado acciones militares en seis países (Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela), la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.

Combatir el terrorismo yihadista y el narcotráfico han sido los principales argumentos de la Administración Trump para esos ataques: "Estados Unidos y fuerzas de coalición permanecen decididas en perseguir a los terroristas que dañan a Estados Unidos", ha expresado el Centcom, aunque no ha identificado a los países que supuestamente apoyaron a las tropas estadounidenses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no se esconde con el petróleo de Venezuela y deja claro que él manda: "Decidiremos a quién vamos a permitir entrar"
  2. Feijóo cita a sus barones en Zaragoza el 18 de enero para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez
  3. Irán, dos semanas sumidas en el caos: las protestas siguen ante una represión gubernamental que deja decenas de muertos y un aislamiento del mundo
  4. El nuevo azote de Trump: el alcalde de Minneapolis sigue su cruzada contra el ICE tras el crimen de Renee Nicole Good
  5. Metro cuadrado a precio de oro: el pueblo catalán donde el precio de la vivienda ha subido un 80% en un año
  6. La Policía investiga la muerte de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño