EEUU lanza ataques "a gran escala" contra objetivos del ISIS en Siria como represalia por la muerte de tres estadounidenses

Imagen de archivo de un avión de combate F-15E de Estados Unidos

¿Qué están diciendo? "Estos ataques forman parte de una operación lanzada por orden de Trump en respuesta al ataque mortífero del Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira", han señalado las Fuerzas Armadas de EEUU.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han efectuado "ataques a gran escala" contra objetivos del Estado Islámico en Siria, como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Estos ataques son parte de la 'Operación Ojo de Halcón', ordenada por el presidente Trump en respuesta al ataque del Estado Islámico en Palmira. Las autoridades sirias y la Coalición Internacional también han actuado contra el grupo yihadista. Desde el regreso de Trump, Estados Unidos ha realizado acciones militares en seis países. La Administración Trump justifica estos ataques como parte de su lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este sábado de que han lanzado "ataques a gran escala" sobre objetivos del grupo Estado Islámico (ISIS) en varios puntos de Siria como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Estos ataques forman parte de la 'Operación Ojo de Halcón', lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Trump en respuesta directa al ataque mortífero del Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira", ha señalado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un comunicado, a lo que han añadido que han contado con el apoyo de "fuerzas aliadas", aunque no han precisado si hay víctimas.

En las últimas semanas, las autoridades sirias y la Coalición Internacional contra Estado Islámico han lanzado una serie de operaciones contra el grupo yihadista en represalia por la muerte el pasado 13 de diciembre de tres estadounidenses en una acción contra un presunto miembro del grupo cerca de Palmira.

"Los ataques de hoy han tenido como objetivo a Estado Islámico en Siria en el marco de nuestra iniciativa para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región", ha explicado el Mando Central.

Así, en el comunicado advierten de su "fuerte mensaje": "Si hacéis daño a nuestros combatientes, os encontraremos y os mataremos, estéis donde estéis, sin importar lo mucho que intentéis evadir la justicia".

Desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca hace un año, Estados Unidos ha realizado acciones militares en seis países (Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela), la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.

Combatir el terrorismo yihadista y el narcotráfico han sido los principales argumentos de la Administración Trump para esos ataques: "Estados Unidos y fuerzas de coalición permanecen decididas en perseguir a los terroristas que dañan a Estados Unidos", ha expresado el Centcom, aunque no ha identificado a los países que supuestamente apoyaron a las tropas estadounidenses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.