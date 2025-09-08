Pedro Rodríguez, sobre las medidas contra Israel: "Intentamos hacer frente común contra Rusia, no podemos permitirnos este doble estándar"

Pedro Rodríguez asegura que las medidas contra el genocidio de Israel anunciadas por el Gobierno "no son criticables" y em este vídeo habla del mensaje de "hipocresía" que la UE manda mirando a otro lado con Gaza.

Países como España están tomando medidas contra Israel por el genocidio en Gaza. El Gobierno ha anunciado nueve medidas, desde la denegación de entrar al país a los responsables del genocidio, hasta el embargo de compraventa de armas a Israel.

A propósito de esto, Pedro Rodríguez opina que "de la política exterior de España se pueden criticar muchas cuestiones, pero las medidas de hoy no son criticables".

El experto en relaciones internacionales considera que estos crímenes "envilecen a toda la humanidad si no hacemos nada o se banaliza" y apunta que "pedir una auditoría del televoto de Eurovisión es una gilipollez, pero esto es lo mínimo ante una situación que nos afecta especialmente a Europa".

"Estamos intentando establecer un frente común contra Rusia en Ucrania y no podemos permitirnos este doble estándar", afirma Rodríguez, que señala que esto solo beneficia al sur global para que piensen "sobre nuestra hipocresía, que cuando la piel de las víctimas es oscura no nos importa".