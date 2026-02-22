El juguetero de Illinois que ha acabado con los aranceles ilegales de Trump: "Espero que me devuelvan el dinero con intereses"

Los detalles Las tasas recíprocas y aleatorias del presidente afectaron tanto al comercio exterior de su país como a los comerciantes locales, que tuvieron que pagar más a sus proveedores. Ahora, quieren todo de vuelta.

Donald Trump está furioso tras la eliminación de sus aranceles, considerados ilegales, que habían sido una de sus medidas estrella. Estos aranceles, que le permitieron recaudar más de 600.000 millones de dólares, fueron llevados a los tribunales por Rick Woldenberg, un empresario juguetero de Illinois, afectado por el aumento de costos en su negocio. El Tribunal Supremo de EE.UU., con una mayoría republicana, decidió anular los aranceles, lo que provocó la ira de Trump. A pesar del fallo, Trump anunció un aumento arancelario del 15% para todos los países durante los próximos 150 días. Los impuestos sobre aluminio, acero, madera y automóviles permanecen vigentes.

Donald Trump está enfadado. Está cabreado. Está más que mosqueado. Porque le han golpeado donde más le duele. Porque han destruido la que era su medida estrella. Porque le han dejado sin sus aranceles. Sin sus aranceles ilegales. Sin esa propuesta, sin esas tasas aleatorias con las que ha jugado con el mundo. Con las que ha hecho tanto política interior como exterior. Con las que ha recaudado más de 600.000 millones que a saber qué pasa con ellos. El origen del adiós arancelario, un juguetero de Illinois.

Porque Trump, que dice que puede hacer "lo que quiera" y que tiene incluso permitido "destruir el país", no puede cobrar esa tasa. Esa "pequeña tarifa" como la define en una decisión judicial que tilda de "ridícula". Una que ha llegado después de que Rick Woldenberg, consejero delegado de 'Learnign Resources' y de 'Hand2Mind', llevase estos aranceles a los tribunales.

"Necesitaba un acusado y demandamos al jefe de Gobierno. No lo ataco a él, ataco la aplicación ilegal de la ley", cuenta el juguetero.

Y es que los aranceles no solo han repercutido en el resto de países, sino que también han tenido efecto en negocios locales que han tenido que pagar más a sus proveedores.

Ahora, exigen todo de vuelta. "Espero que el Gobierno me devuelva mi dinero y con intereses. En cuanto lo haga comenzaré a gastarlo", afirma Woldenberg.

Porque esos aranceles le han tenido más que preocupado. Han hecho que los precios de sus productos suban y además que, para minimizar el impacto financiero, hayan tenido que rediseñar su cadena de suministro.

Su caso es uno de los dos que llegó al Tribunal Supremo de EEUU, que por seis votos a tres tomó la decisión de tumbar estos aranceles recíprocos de Trump. De un Trump cabreado que ha cargado contra todos y, en especial, con el fallo de la Corte. De una que cuenta con mayoría republicana y que ni eso ha servido para salvar al 'juguete' preferido del presidente.

En cuanto supo de la sentencia salió a hablar para llamar "tontos y perros falderos" a los magistrados que respaldaron la decisión y para defender que sus aranceles han servido para "acabar con ocho guerras".

En 'Truth Social' se acordó de los tres magistrados elegidos por el Partido Republicano que votaron contra sus tasas: "Nunca parece ocurrir con los demócratas. Votan contra los republicanos y nunca contra sí mismos, sin importar lo sólido que sea nuestro caso".

Lejos de dar por terminada la partida, Trump anunció una subida arancelaria del 10% que terminó incrementando al 15% para todos los países durante los próximos 150 días. "No van a bailar por mucho tiempo, os lo aseguro", afirmó el republicano.

Los impuestos sobre el aluminio, el acero, la madera y los automóviles, eso sí, siguen estando vigentes.

