Una nueva ola de ataques aéreos rusos deja al menos cinco muertos y 15 heridos en Kyiv y Sumy

Escaparate roto de una zapatería tras un ataque con misiles rusos contra un edificio residencial en la plaza Vokzalna

Los detalles La Fuerza Aérea ucraniana ha denunciado un ataque masivo con 52 misiles y 297 drones "contra infraestructuras esenciales en Ucrania".

Un nuevo bombardeo nocturno de Rusia sobre Ucrania ha dejado al menos cinco muertos, incluyendo un matrimonio y dos hermanos en la región de Sumy, tras el impacto de drones y misiles. En Kyiv, múltiples detonaciones han activado la alerta aérea, extendida posteriormente a todo el país. Las explosiones comenzaron alrededor de las 4:00 horas y continuaron a lo largo de la madrugada, según autoridades locales. Además, un ataque ruso ha dañado una instalación de Mondelez International en Sumy. En Bélgorod, Rusia, se reporta un muerto y un herido por ataques de drones ucranianos, según el gobernador Viacheslav Gladkov.

Un nuevo bombardeo nocturno de Rusia conformado por 350 proyectiles, 52 misiles y 297 drones, ha dejado al menos cinco muertos en el país, cinco de ellos en la capital homónima de la provincia de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde el bombardeo ha afectado además a una instalación de la multinacional estadounidense 'Mondelez', según han informado las autoridades regionales.

Además, los bombardeos rusos han alcanzado cinco municipios de la región de Kyiv y han dejado un fallecido y 15 heridos, donde han intervenido 345 aviones no tripulados, misiles balísticos Iskander-M/S-400, misiles antibuque 3M22 Zircon y misiles de crucero.

Las víctimas de Sumy han sido dos hermanos y un matrimonio de la localidad de Znob-Novhorodske, situada a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.

En este sentido, el gobernador de la región, Oleh Grihorov, ha explicado a través de Telegram que, en un primer momento, los dos hermanos habían resultado heridos por un "artefacto explosivo" lanzado desde un dron, tras lo que fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo de emergencias fue atacado de manera deliberada por otro dron ruso y como consecuencia de este segundo impacto, ambos hermanos han fallecido, uno de ellos de 17 años.

En el mismo ataque también ha perdido la vida un matrimonio, elevando a cuatro el número total de víctimas mortales en la región de Sumy.

Asimismo, un ataque ruso, esta vez con misiles, ha dañado una instalación de producción perteneciente a la multinacional estadounidense de snacks y confitería 'Mondelez International', de acuerdo con las autoridades. Sin embargo, por el momento no han trascendido detalles sobre las dimensiones de los daños materiales ocasionados en la planta.

Múltiples bombardeos en Kyiv

Mientras, Kyiv ha registrado a lo largo de la madrugada múltiples detonaciones que han llevado a las autoridades a declarar la alerta aérea en la ciudad. Posteriormente, con el comienzo de bombarderos rusos, la alarma se ha extendido a todo el país.

Las primera ronda de detonaciones se ha detectado en torno a las 4:00 horas (hora local), según ha informado el diario 'The Kyiv Independent' con información de corresponsales sobre el terreno. Aproximadamente media hora más tarde, hacia las 4:30 horas, se han escuchado nuevas explosiones en distintos puntos de la ciudad.

"El enemigo está atacando la capital con armas balísticas. ¡Por favor, permanezcan en los refugios hasta que se dé la señal de fin de alerta!", ha advertido el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Timur Tkachenko, a través de la misma plataforma de mensajería.

Alerta antiaérea en Ucrania

De esta forma, la alerta antiaérea se ha activado inicialmente a las 3:56 horas (hora local) y, más tarde, a las 04:47 horas (hora local) se ha ampliado a todo el territorio de Ucrania, después de que la Fuerza Aérea del país haya informado del despegue de bombarderos rusos. Hacia las 5:13 horas, se han vuelto a registrar nuevas explosiones en Kyiv, según han relatado testigos presenciales.

Estos ataques se producen en el contexto más amplio de los bombardeos periódicos que Rusia viene lanzado contra infraestructuras civiles ucranianas, incluidos edificios residenciales y redes energéticas, desde la invasión del país en febrero de 2022.

Rusia denuncia un muerto en Bélgorod

Por su parte, Rusia ha denunciado un muerto y un herido en el ataque de dos aviones no tripulados ucranianos en la región de Bélgorod, según ha confirmado su gobernador, Viacheslav Gladkov.

El fallecido es el conductor de un vehículo alcanzado por un dron en el municipio de Volokonovsky. Un segundo impacto, en la ciudad de Bélgorod, provocó heridas graves a una mujer, que tuvo que ser intervenida para amputar una de sus piernas.

