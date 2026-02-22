Trump insinúa deficiencias en la Sanidad de Groenlandia y manda un "barco hospital" en plena amenaza expansionista de EEUU

El contexto El presidente de EEUU ha vuelto a hablar del territorio dependiente de Dinamarca en unas polémicas palabras en las que afirma que en la isla hay "numerosas personas enfermas" que no reciben atención.

Donald Trump ha reavivado su interés por Groenlandia, un territorio bajo la soberanía de Dinamarca, país aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN. El presidente estadounidense ha anunciado el envío de un "barco hospital" para ofrecer asistencia médica en la isla, alegando una carencia de servicios sanitarios. Este gesto se interpreta como parte de su deseo de anexionar Groenlandia, lo que ha generado tensiones con Europa. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que un ataque entre países de la OTAN podría desestabilizar la alianza. Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, ha rechazado la retórica de Trump, subrayando la amenaza que representa Estados Unidos.

Donald Trump ha vuelto a hablar de Groenlandia. Ha vuelto a hablar de una isla que quiere. De un territorio que depende de Dinamarca, un país a priori aliado de EEUU y que también forma parte de la OTAN. En esta ocasión, el presidente estadounidense ha anunciado que va a enviar un "barco hospital" al lugar para dar asistencia médica a la gente que lo precise.

A quien no pueda recibir estos servicios en la isla. Todo, bajo esa amenaza expansionista de EEUU. Bajo ese deseo de Trump de anexionar Groenlandia. "En colaboración con Jeff Landry, el fantástico gobernador de Luisiana, vamos a enviar un barco hospital a Groenlandia", ha expresado en redes sociales.

"Vamos a atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!", ha afirmado Donald Trump en unas palabras que dejan caer un problema sanitario en la isla.

Una falta de servicios médicos, según afirma Trump, que estaría dejando sin atención a numerosas personas enfermas en Groenlandia. Es una más en las muchas palabras y frases polémicas del presidente de EEUU sobre la situación de la isla dependiente de Dinamarca.

El anuncio llega a pesar de que Trump afirmó hace semanas que había establecido con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, el "marco para un futuro acuerdo" en lo que respecta a Groenlandia, además de anunciar la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.

Y es que la tensión entre EEUU y Europa es más que palpable desde que Trump coquetease con la idea de anexionar Groenlandia. Desde que dijera que, "por las buenas o por las malas", iban a hacer algo con la isla. Ante eso, la UE ha reaccionado... y Dinamarca ha avisado.

Lo ha hecho a través de Mette Frederiksen, primera ministra danesa, que desde Múnich dijo que si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN "se acaba la OTAN".

"La crisis, por desgracia, no ha terminado. El deseo del presidente de EEUU sigue siendo el mismo, y todos estamos en desacuerdo, tanto el Reino de Dinamarca, como Europa, como incluso algunos amigos estadounidenses", declaró Frederiksen desde la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Desde un lugar en el que afirmó que "no se le pue de poner precio a Groenlandia como no se puede hacer con una parte de España": "Es un principio básico el respetar la soberanía de los Estados y el de libre determinación. Quieren ser groenlandeses, no americanos".

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, ha rechazado el discurso de Trump sobre la amenaza de Rusia y de China en el Ártico, señalando que solo existe riesgo en un aliado en referencia a EEUU.

"La primera vez que nos hemos sentido amenazados fue cuando un aliado nos amenazó con conquistarnos. Es una paradoja", dijo desde Múnich.

