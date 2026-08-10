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Crisis migratoria

Nuevo frente por la migración para Meloni: Alemania devolverá a Roma a los solicitantes de asilo que entraron por Italia

Los detalles El canciller alemán ha tomado la decisión en plena crisis migratoria en Ceuta ante el posible 'sorpasso' de la ultraderecha a su partido en las próximas elecciones regionales de Berlín.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo.EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
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El enfrentamiento de la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, a cuenta de los migrantes es este lunes con Alemania. Se le abre un nuevo frente al gobierno italiano con su aliado Merz.

Ante el posible 'sorpasso' de la ultraderecha a su partido en las próximas elecciones regionales de Berlín, el canciller alemán, Friedrich Merz, va a empezar a devolver a Roma a los migrantes que estén en Alemania y que entraran en Europa a través de las fronteras italianas.

El periódico italiano 'La Repubblica' desveló el domingo que Alemania tiene intención de enviar a Italia y a Grecia los migrantes que hayan llegado primero a sendos países y no tramitar sus solicitudes de asilo, según el portavoz del Ministerio de Interior alemán.

El Gobierno alemán se basa en el nuevo pacto migratorio europeo, que entró en vigor el pasado 12 de junio y endureció considerablemente la acogida de migrantes en la Unión Europea, pero que aún no se aplica en su totalidad.

Pese a este nuevo frente con Alemania después de la crisis diplomática con el Gobierno de Pedro Sánchez, Meloni ha encontrado una inesperada aliada contra la migración en la primera ministra socialdemócrata de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Son dos dirigentes de perfiles políticos muy diferentes, pero que han unido fuerzas en un comunicado conjunto contra la migración descontrolada. Piden centros de repatriación fuera de Europa y defienden el patrimonio cultural cristiano europeo. Una alianza poco habitual para, según dicen, proteger los valores de Europa.

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