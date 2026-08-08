"Una crisis sin fundamento, un gol en propia puerta": críticas de la oposición desde España e Italia al choque diplomático por Ceuta

Los detalles La última reacción llega después de que Italia haya decidido mantener, al menos hasta el 15 de agosto, los controles en sus conexiones aéreas y marítimas con España.

El conflicto diplomático entre España e Italia por la crisis migratoria de Ceuta se intensifica, generando críticas en ambos países. La oposición en España e Italia cuestiona una escalada que consideran innecesaria, tras la decisión de Italia de mantener controles en sus conexiones con España hasta el 15 de agosto. España ha respondido con medidas similares. El Partido Popular critica la gestión del Gobierno español, mientras que en Italia, la oposición acusa a Giorgia Meloni de provocar una crisis diplomática sin fundamento. La situación comenzó tras una entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 de julio, lo que llevó a Italia a suspender temporalmente el régimen de libre circulación de Schengen. En respuesta, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, instó a Italia a rectificar. Además, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, critica al Gobierno central por trasladar responsabilidades a las regiones, instando a actuar con humanidad y seriedad.

El choque diplomático entre España e Italia por la crisis migratoria de Ceuta sigue creciendo y ya ha provocado críticas desde ambos países. La oposición española e italiana cuestiona una escalada que consideran innecesaria y que ha terminado llevando a Madrid y Roma a recuperar los controles fronterizos entre ambos países.

La última reacción llega después de que Italia haya decidido mantener, al menos hasta el 15 de agosto, los controles en sus conexiones aéreas y marítimas con España. Una medida que el Gobierno de Giorgia Meloni adoptó después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y que España ha respondido aplicando controles similares a ciudadanos procedentes de Italia.

La disputa diplomática se ha trasladado así a las relaciones entre dos países miembros de la Unión Europea.

"Reacciones de un niño de tres años"

El Partido Popular no ha tardado en reaccionar a la escalada y es que la portavoz Ester Muñoz ha criticado la actuación del Gobierno a través de sus redes sociales y ha afirmado que "nos gobierna gente con las mismas reacciones de un niño de tres años".

De su lado, la líder 'popular', Isabel Díaz Ayuso, ha publicado en su perfil de X que "el enfrentamiento con Italia es muy inteligente", tirando de ironía: "Dejamos entrar a más 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España".

Pero el Gobierno de Meloni tampoco tiene un respaldo unánime en Italia. Desde la oposición italiana se acusa a la primera ministra de haber provocado una crisis diplomática "sin fundamento" con España y de haber terminado haciendo el "ridículo".

Los críticos consideran que la polémica que comenzó con las críticas italianas a la política migratoria española se ha vuelto contra el propio Ejecutivo de Meloni y se ha convertido en "un gol en propia puerta". Así, mientras los gobiernos de Madrid y Roma mantienen sus posiciones y los controles fronterizos continúan, las críticas crecen desde ambos lados.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que remontarse al pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de personas inundaron las calles de Ceuta tras una entrada masiva de migrantes. La situación provocó una reacción inmediata en Italia. El Gobierno de Meloni cuestionó la gestión migratoria española y el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, llegó a asegurar que "España ha fracasado en la cuestión migratoria".

Poco después, Meloni tomó una decisión que abrió la crisis diplomática: suspender temporalmente el régimen de libre circulación de Schengen para las conexiones con España, recuperando los controles fronterizos.

La medida entró en vigor hace ahora una semana. Desde entonces, los ciudadanos procedentes de España comenzaron a enfrentarse a controles fronterizos en Italia, incluidos controles aleatorios en aeropuertos, donde algunos vuelos procedentes de España han quedado separados del resto.

Ante esta situación, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, reclamó a Roma que diera marcha atrás: "No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está ya canalizada y reconducida. Invitamos al Gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo", afirmó. Pero el Gobierno italiano no esperó a ese domingo para responder.

Guardiola critica al Gobierno

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado que el Gobierno central traslade a las regiones sus propias responsabilidades en la gestión de la crisis de Ceuta. A través de un mensaje en la red social 'X', María Guardiola ha afirmado que el Ejecutivo "no puede imponer a las comunidades autónomas" el "cómo afrontar una situación que no ha sabido prever".

"Extremadura rechaza esta deriva que sólo pretende trasladar a las regiones las responsabilidades que corresponden al Gobierno", ha criticado la líder extremeña. Guardiola considera que "antes de imponer" el Gobierno tendría que gestionar. "Y lo más importante, actuar para que no se pierdan más vidas", ha agregado.

"Ceuta tiene todo el derecho a recibir los recursos que le corresponden en un momento crítico y el gobierno de la Junta de Extremadura lo apoya firmemente. El Estado debe garantizar la seguridad y la integridad territorial", ha continuado.

"Esto no va de enfrentar territorios, ni buscar fracturas para enmascarar los problemas. Esto consiste en asumir la situación con humanidad, seriedad y una voz firme", ha agregado.

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