Los detalles Ruanda consigue más de un beneficio. El primero y más claro: su reputación internacional se verá mejorada. Y eso que los mismos gobiernos que ahora quieren mandar allí a migrantes han criticado reiteradamente la falta de libertades del país.

Europa ha generado conmoción al anunciar sus planes para deportar migrantes a Ruanda, siguiendo los pasos de Israel y Estados Unidos. La administración de Trump ya pagó 7,5 millones de dólares para enviar a 250 personas a Ruanda, y aunque el costo para Europa aún es incierto, no será gratuito. Ruanda, a cambio, mejora su reputación internacional, pese a las críticas previas sobre sus libertades. En 2022, Reino Unido intentó una medida similar, frenada por el Tribunal Supremo por considerar a Ruanda un país inseguro. Europa negocia compensaciones económicas y asumirá todos los costos del proyecto, mientras Ruanda espera beneficios laborales al integrar nuevos trabajadores. Además, la cooperación podría incluir acuerdos comerciales.

El mundo sigue en shock tras conocer los planes de Europa para deportar a personas migrantes a Ruanda. Hasta el momento, solo hay dos países que hayan seguido este camino y son Israel y Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha pagado al Gobierno de Ruanda 7,5 millones de dólares a cambio de poder enviar a 250 personas. No sabemos todavía la factura que le va a cobrar el Ejecutivo del país africano a Europa, pero está claro que, gratis no va a salir.

Además, Ruanda consigue más de un beneficio. El primero y más claro: su reputación internacional se verá mejorada. Y eso que los mismos ejecutivos que ahora quieren mandar allí a migrantes han criticado reiteradamente la falta de libertades del país.

Sin ir más lejos, estas son palabras pronunciadas por la comisaria europea, Stella Kyriakides, el 7 de octubre de 2021: "La Unión Europea ha estado siguiendo de cerca la situación de los Derechos Humanos en Ruanda".

También hay que recordar que en el año 2022 Reino Unido ya intentó enviar a personas migrantes a Ruanda. Fue el Tribunal Supremo el que frenó esta medida al dictaminar que no era un país seguro. "Infringe el derecho de la UE y es ilegal", sentenció Lord Reed, el presidente del Tribunal Supremo británico.

Los beneficios económicos

La economía importa y mucho. Por ello, los cinco países europeos interesados en llevar allí a sus migrantes, siguen negociando con Ruanda la posibilidad de una retribución económica. Todo con tal de frenar la llegada de migrantes a sus territorios.

Lo que sí está claro es que asumirán todos los costes del proyecto. Desde el traslado o el alojamiento, hasta los gastos de integración y formación de aquellas personas que deseen quedarse en Ruanda.

"Ruanda brindará una segunda oportunidad a las personas que ya no tienen derecho legal a permanecer en los países socios", ha llegado a decir el ministro del Interior ruandés, Vicent Biruta.

Beneficios laborales

Ruanda también obtendrá beneficios laborales, pues podrá incorporar a nuevos trabajadores a su mercado. O en palabras de Alexander Dobrindt, el ministro del Interior de Alemania: porque los migrantes "en Europa, en Alemania, no tienen ninguna perspectiva".

Mientras tanto, tal y como reza el acuerdo, la cooperación podría extenderse a otros ámbitos como los acuerdos comerciales.

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