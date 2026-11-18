El precio de deportar
El negocio de la deportación de migrantes: Europa paga y Ruanda gana en reputación internacional, económica y laboralmente
Los detalles Ruanda consigue más de un beneficio. El primero y más claro: su reputación internacional se verá mejorada. Y eso que los mismos gobiernos que ahora quieren mandar allí a migrantes han criticado reiteradamente la falta de libertades del país.
Resumen IA supervisado
Europa ha generado conmoción al anunciar sus planes para deportar migrantes a Ruanda, siguiendo los pasos de Israel y Estados Unidos. La administración de Trump ya pagó 7,5 millones de dólares para enviar a 250 personas a Ruanda, y aunque el costo para Europa aún es incierto, no será gratuito. Ruanda, a cambio, mejora su reputación internacional, pese a las críticas previas sobre sus libertades. En 2022, Reino Unido intentó una medida similar, frenada por el Tribunal Supremo por considerar a Ruanda un país inseguro. Europa negocia compensaciones económicas y asumirá todos los costos del proyecto, mientras Ruanda espera beneficios laborales al integrar nuevos trabajadores. Además, la cooperación podría incluir acuerdos comerciales.
* Resumen supervisado por periodistas.
El mundo sigue en shock tras conocer los planes de Europa para deportar a personas migrantes a Ruanda. Hasta el momento, solo hay dos países que hayan seguido este camino y son Israel y Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha pagado al Gobierno de Ruanda 7,5 millones de dólares a cambio de poder enviar a 250 personas. No sabemos todavía la factura que le va a cobrar el Ejecutivo del país africano a Europa, pero está claro que, gratis no va a salir.
Además, Ruanda consigue más de un beneficio. El primero y más claro: su reputación internacional se verá mejorada. Y eso que los mismos ejecutivos que ahora quieren mandar allí a migrantes han criticado reiteradamente la falta de libertades del país.
Sin ir más lejos, estas son palabras pronunciadas por la comisaria europea, Stella Kyriakides, el 7 de octubre de 2021: "La Unión Europea ha estado siguiendo de cerca la situación de los Derechos Humanos en Ruanda".
También hay que recordar que en el año 2022 Reino Unido ya intentó enviar a personas migrantes a Ruanda. Fue el Tribunal Supremo el que frenó esta medida al dictaminar que no era un país seguro. "Infringe el derecho de la UE y es ilegal", sentenció Lord Reed, el presidente del Tribunal Supremo británico.
Los beneficios económicos
La economía importa y mucho. Por ello, los cinco países europeos interesados en llevar allí a sus migrantes, siguen negociando con Ruanda la posibilidad de una retribución económica. Todo con tal de frenar la llegada de migrantes a sus territorios.
Lo que sí está claro es que asumirán todos los costes del proyecto. Desde el traslado o el alojamiento, hasta los gastos de integración y formación de aquellas personas que deseen quedarse en Ruanda.
"Ruanda brindará una segunda oportunidad a las personas que ya no tienen derecho legal a permanecer en los países socios", ha llegado a decir el ministro del Interior ruandés, Vicent Biruta.
Beneficios laborales
Ruanda también obtendrá beneficios laborales, pues podrá incorporar a nuevos trabajadores a su mercado. O en palabras de Alexander Dobrindt, el ministro del Interior de Alemania: porque los migrantes "en Europa, en Alemania, no tienen ninguna perspectiva".
Mientras tanto, tal y como reza el acuerdo, la cooperación podría extenderse a otros ámbitos como los acuerdos comerciales.
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