El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Los detalles Las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre ambos aliados no figuraban en ninguna de las agendas publicadas por ninguno de los dos países. De momento, Manila no se ha pronunciado sobre este anuncio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un "acuerdo comercial muy importante" con Filipinas, aunque no ha dado detalles y Manila no ha confirmado ningún pacto. Durante un almuerzo en el palacio presidencial filipino, Trump mencionó que el acuerdo es justo para ambas naciones y se concretó rápidamente. Sin embargo, las negociaciones no estaban en las agendas oficiales de ambos países. La oficina del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., no ha comentado al respecto. El embajador filipino en EE.UU., Jose Manuel Romualdez, indicó que no se ha firmado ningún documento. Además, Trump mencionó un acuerdo comercial con Tailandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en Manila haber cerrado "el mayor acuerdo comercial" logrado hasta ahora con Filipinas, aunque ha evitado ofrecer detalles concretos antes de partir rumbo hacia Shenzhen, ciudad meridional china en la que tiene lugar la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y donde se reunirá con Xi Jinping y Putin.

"Acabamos de consumar un acuerdo comercial muy grande, con diferencia el mayor que hemos hecho jamás, y es un trato justo para ambos países", ha afirmado el mandatario republicano tras reunirse con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en el Palacio de Malacañang, residencia oficial y sede de la oficina del presidente filipino.

Un pacto "muy rápido" que "no estaba planeado", según ha asegurado Trump, que en menos de 24 horas en Manila estableció reuniones con los líderes de coaliciones como el QUAD (Japón, Australia, India y Estados Unidos), además de las conversaciones bilaterales con el presidente filipino.

"La alianza entre Estados Unidos y Filipinas es mucho más fuerte que nunca, especialmente con la consumación de este acuerdo", ha recalcado el presidente estadounidense, pese al "distanciamiento" que el Gobierno filipino mantuvo con el país durante otros mandatos (en alusión al expresidente filipino, Rodrigo Duterte), según ha asegurado Trump.

Las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre ambos aliados no figuraban en ninguna de las agendas publicadas por ninguno de los dos países. De momento, Manila no ha anunciado ningún acuerdo.

La oficina del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., no ha ofrecido comentarios inmediatos sobre el acuerdo al que hizo referencia Trump.

El embajador de Filipinas en Estados Unidos, Jose Manuel Romualdez, ha señalado que "Estados Unidos nos ofreció la posibilidad de diversificar nuestro suministro de alimentos y nuestras necesidades energéticas".

Al ser consultado sobre si se había firmado algún documento, Romualdez ha respondido mediante un mensaje telefónico: "Ninguno".

"Estamos construyendo lazos más fuertes en comercio, en inversión, en energía, en tecnología, en cadenas de suministro resilientes, en educación y en muchas otras áreas que afectan directamente las vidas y las aspiraciones de ambos pueblos", ha asegurado Marcos durante la reunión.

El encuentro se enmarca en el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Washington y su aliado más antiguo en Asia, con el que mantiene un Tratado de Defensa Mutua desde 1951 que obliga a Estados Unidos a intervenir si Filipinas sufre un ataque armado.

Desde la llegada al poder de Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación militar con Washington ampliando maniobras conjuntas como los ejercicios anuales Balikatan y el mayor acceso estadounidense a bases del archipiélago.

Este acercamiento coincide con el aumento de las tensiones entre Filipinas y China por disputas soberanistas en el mar de China Meridional, una zona estratégica por la que circula cerca del 30 % del comercio global y que alberga importantes caladeros y posibles reservas de hidrocarburos

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