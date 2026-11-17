Los detalles Todo parece apuntar a que hubo una equivocación con las pulseras que se usan para identificar a cada uno de los pacientes. Los dos hombres afectados llegaron a la vez, en camilla, en un estado muy deteriorado y sin poder hablar.

En el Hospital Universitario de Salamanca, un error en las pulseras identificativas provocó el intercambio de identidades entre dos pacientes, uno vivo y otro fallecido. Ambos hombres llegaron en estado crítico y sin poder hablar, lo que llevó a la confusión. Tras ser trasladado al Hospital Asistencial de Los Montalbos, una enfermera y la hija de uno de los pacientes descubrieron el error. La familia del hombre declarado muerto inicialmente había comenzado a organizar su velatorio. El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía investigar el incidente, mientras el PSOE exige explicaciones al Consejero de Salud de Castilla y León. La consejería ha iniciado una investigación interna.

Investigan cómo se pudo intercambiar a dos pacientes, uno vivo y otro muerto, en un hospital de Salamanca. El origen de esta confusión tremenda está en las pulseras identificativas. El Defensor del Paciente ya ha pedido a la Fiscalía que estudie qué pudo ocurrir y desde el PSOE ya han pedido que declare el Consejero de Salud de Castilla y León.

El error se ha producido en el Hospital Universitario de Salamanca, un centro que, por cierto, es nuevo. Lleva unos tres años en funcionamiento.

En sus urgencias, siempre se identifica a los pacientes. Pues bien, los dos hombres afectados llegaron a la vez, en camilla, en un estado muy deteriorado y sin poder hablar. Fue entonces cuando se pusieron las pulseras identificativas, pero intercambiadas.

Acto seguido, a uno de ellos lo derivan al Hospital Asistencial de Los Montalbos.

Intercambio de identidades

Es gracias a una enfermera de Los Montalbo que descubre todo. El paciente llega con una pulsera que tiene una historia asociada, pero también con su hija, que le atiende durante 16 horas.

La propia hija, en un momento dado, duda de que la persona con la que está sea su padre y la enfermera empieza a investigar. Descubre que, efectivamente, no lo es. Llegan hasta las urgencias del Hospital Universitario de Salamanca y descubren que el otro hombre, el que entró a la misma hora, había muerto.

Es decir, a la familia a la que le habían comunicado que su padre había fallecido tienen que volver a llamarlos, pero para decir que está vivo, aunque ingresado.

Además, son de otra provincia. Cuando reciben la primera comunicación del hospital, empiezan a preparar el velatorio e incluso a tramitar el certificado de defunción.

La consejería ha abierto una investigación interna mientras en Salamanca la indignación es total.

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