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Guerra y tecnología

Memes, IA y guerra en Irán: de un Trump convertido en Teletubbie a otro que se pregunta "¿Por qué nadie ayuda en Ormuz?"

Los detalles Vídeos generados con IA de todas las clases. Desde los que muestran a Mojtaba Jamenei prohibiendo el paso a Trump al club 'Hurmuz', donde sí están Putin y Xi Jinping; hasta celebraciones inventadas en un yate en pleno estrecho de Ormuz.

Imágenes generadas por IA con Trump como un Teletubbie
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Tras días hablando del bloqueo en el estrecho de Ormuz y con los bandazos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinando una cosa y la contraria en plena guerra con Irán, era inevitable que las redes sociales se llenaran de memes. En este caso, generados por inteligencia artificial.

La verdad es que estos memes e imágenes generadas por IA, en cierto modo, suponen un respiro de humor en medio de tanta tensión. Porque en esto, la creatividad es insuperable.

Los hemos visto de todas las clases. Desde los que muestran a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, prohibiendo el paso a Trump. "Estamos cerrados. ¡Váyase!", grita el hijo de Jamenei. Hasta de los que nos enseñan que, dentro del club 'Hurmuz', están Vladímir Putin y Xi Jinping. Y, claro, Trump quiere unirse a esa fiesta como sea. Hasta asegurando: "Tengo una reserva", mientras Mojtaba Jamenei le explica cómo van las cosas. "Club privado. ¡Váyase! Nada. En este club privado solo entran Irán, China y Rusia".

Imágenes generadas por IA que muestran a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, prohibiendo el paso a Trump.Imágenes generadas por IA que muestran a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, prohibiendo el paso a Trump.Imagen generada por IA

Con el trabajo de la IA, en redes sociales hemos podido ver celebraciones inventadas en pleno estrecho de Ormuz. De nuevo, un festejo en el que solo pueden participar los que poseen una invitación.

En este caso, es una fiesta solo para la felicidad de Putin, Xi y Kim. En ella, la inteligencia artificial nos enseña a un Putin que no suelta la gasolina 98, a un disfrutón de Kim Jong-un tomando el sol sobre una mina naval y a Xi Jinping. Sin olvidar que aparece una persona muy enfadada mientras observa la escena con unos prismáticos. Y, ¿quién está rabiando detrás de esos prismáticos? Trump. No podía ser otro.

Memes, IA y guerra en Irán: de un Trump convertido en Teletubbie a otro que se pregunta &quot;¿Por qué nadie ayuda en Ormuz?&quot;Memes, IA y guerra en Irán: de un Trump convertido en Teletubbie a otro que se pregunta "¿Por qué nadie ayuda en Ormuz?"Imagen generada por IA

Seguimos navegando por los memes generados por IA y relacionados con la guerra en Oriente Medio y descubrimos otra burla: han convertido a Donald Trump en un Teletubbie. Como si la guerra fuera un juego de niños, aparece animado por sus palmeros: Marco Rubio y Pete Hegseth.

La IA también ha puesto al presidente estadounidense haciendo autostop. Pero ni Reino Unido ni Francia, ni Keir Starmer ni Emmanuel Macron, paran sus vehículos. Tampoco le ayudan Corea del Sur, Japón y, mucho menos, Rusia y Corea del Norte.

Han convertido a Donald Trump en un Teletubbie con IAHan convertido a Donald Trump en un Teletubbie con IAImagen generada con IA

Porque en este meme el mundo ignora a Trump y huye, entre risas, sin mirar atrás. "¿Por qué nadie me ayuda a abrir Ormuz?", se pregunta Trump mientras Putin y Kim se parten de risa.

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