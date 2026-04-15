Más de 10.000 soldados, 15 buques de guerra y aviones de combate: el plan de Trump para bloquear Ormuz desde el aire

Los detalles El objetivo es ahogar la economía iraní, que depende en un 90% del comercio marítimo internacional. En las últimas horas, nueve embarcaciones se han visto obligadas a dar la vuelta, según EEUU, ante los avisos por radio de su armada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado un bloqueo en el estrecho de Ormuz, crucial para la economía global, como parte de su estrategia contra Irán. Aunque Trump afirma que ningún buque ha cruzado en las primeras 48 horas, la realidad es diferente. Su plan incluye la intervención de más de 10,000 soldados y helicópteros que, junto a buques de guerra y aviones F35 B, interceptan embarcaciones. Solo se permite el paso de buques con ayuda humanitaria tras inspección. El objetivo es asfixiar la economía iraní, dependiente del comercio marítimo, mientras Irán amenaza con considerar el bloqueo una violación del alto el fuego.

¿Cómo funciona el bloqueo de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz? Esta es una de las preguntas que más se repiten desde que, a principios de semana, el presidente de los Estados Unidos instaurase su nuevo plan para rebloquear este paso fundamental para la economía mundial. Mientras Trump asegura que en las primeras 48 horas de su bloqueo no ha pasado ni un solo buque, la realidad demuestra que hay más de uno que lo ha hecho.

Para Trump, como todo en esta guerra en Oriente Medio, poner un doble parapeto en el estrecho de Ormuz es todo un triunfo, una victoria. Porque contra Irán él siempre gana.

Y es que, ha proyectado todo. Así es el plan de Donald Trump para detener los buques que quieran surcar las aguas hasta puertos de Irán. EEUU no se va a andar con chiquitas: los barcos serán abordados desde el aire, repitiendo la táctica que ya vimos con el bloqueo a Venezuela.

Para ello, ya hay más de 10.000 soldados listos para, entre otras maniobras, descender por una cuerda e interceptar cualquier naviero que desafíe el contrabloqueo estadounidense.

Sin olvidarnos de los helicópteros estadounidenses, que sobrevuelan Ormuz bajo la protección de más de 15 buques de guerra, aviones de combate F35 B y unidades de las fuerzas especiales.

Porque, como ha dicho el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance: "Dos pueden jugar a ese juego". Parece que los estadounidenses están dispuestos a seguir en esta guerra con un despliegue sobre la zona del golfo de Omán que, para Trump, ha conseguido paralizar el tránsito de barcos que van o vienen hacia los puertos iraníes. Tanto, que Trump ya celebra su victoria asegurando que en Irán "no están haciendo ningún negocio" por su doble bloqueo en Ormuz.

El objetivo ahora en esta guerra pasa por ahogar la economía iraní, que depende en un 90% del comercio marítimo internacional. En las últimas horas, nueve embarcaciones se han visto obligadas a dar la vuelta, según EEUU, ante los avisos por radio de su armada.

Trump solo permitirá pasar a los buques que lleven ayuda humanitaria y bienes esenciales a Irán, aunque siempre después de haber pasado una inspección previa.

Así, los barcos se enfrentan ahora a un doble control del cruce mientras Irán amenaza que si el bloqueo continúa, será considerada una violación del alto el fuego.

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