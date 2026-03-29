Maduro asegura estar "bien y firme" mientras pide "seguir consolidando la paz" en Venezuela

Fotografía de un dibujo donde aparece Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y sus abogados ante un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.)

¿Por qué es importante? Es el primer mensaje que el presidente derrocado venezolano ha enviado desde que fuera capturado por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Nicolás Maduro ha emitido su primer mensaje desde su captura por el Ejército estadounidense hace casi tres meses. En un comunicado conjunto con su esposa, Cilia Flores, el derrocado presidente afirmó estar "bien y firme" tras su segunda audiencia en un juicio en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico. Maduro instó a la paz, la unión nacional y el diálogo, agradeciendo el apoyo recibido durante su encarcelamiento. Este mensaje es el primero desde su captura el 3 de enero, y llega dos días después de que un juez federal rechazara desestimar su caso en Nueva York.

Nicolás Maduro ha lanzado su primer mensaje desde que fuera capturado hace casi tres meses por el Ejército estadounidense. El presidente derrocado, en un comunicado conjunto con Cilia Flores, su mujer, ha asegurado estar "bien y firme" dos días después de su segunda vista en el juicio que se está celebrando en Nueva York en el que está acusado de cuatro delitos de narcotráfico.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", ha publicado el matrimonio en sus respectivas cuentas de Telegram y X.

En el texto han asegurado estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento. De hecho, también han tenido palabras de agradecimiento a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país.

Este ha supuesto el primer mensaje del presidente derrocado desde que el pasado 3 de enero las fuerzas estadounidenses entraran en Venezuela para capturarle. Hasta ahora, las únicas informaciones acerca de su estado las había estado realizando su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

Además, el comunicado ha llegado solo dos días después de que ambos comparecieran ante un tribunal en Nueva York, lugar en el que un juez federal ha descartado desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

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