Trump envía a JD Vance a Hungría para apoyar a Orbán ante sus elecciones más difíciles

¿Por qué es importante? Este inusual gesto de apoyo en persona a Orbán por parte de un alto funcionario estadounidense es el último ejemplo de los esfuerzos del presidente Trump por respaldar a líderes de derecha afines.

El vicepresidente JD Vance ha viajado a Hungría para apoyar al primer ministro Viktor Orbán en su campaña de reelección, considerada la más difícil de su carrera. Durante su visita, Vance se reunirá con Orbán y asistirá a un mitin, en un gesto poco común de respaldo de un alto funcionario estadounidense. Orbán, conocido por su "democracia iliberal", enfrenta una fuerte competencia del partido Tisza. La Administración Trump ve a Orbán como un aliado clave en Europa, pero el apoyo estadounidense podría no influir en los votantes húngaros, centrados en problemas internos como el coste de vida. Mientras tanto, el viaje de Vance lo aleja de Washington, donde la administración Trump enfrenta desafíos como la guerra contra Irán, que ha afectado la economía y la popularidad del presidente.

El vicepresidente JD Vance ha viajado a Hungría con el objetivo de impulsar la campaña del primer ministro nacionalista Viktor Orbán, quien se enfrenta a la reelección más difícil de su carrera.

Durante la visita de dos días, que tiene lugar pocos días antes de las elecciones parlamentarias del 12 de abril, Vance se reunirá con Orbán y asistirá a un mitin con él, según fuentes del Gobierno húngaro.

"Estoy deseando ver a mi buen amigo Viktor, y hablaremos de todo tipo de temas relacionados con la relación entre Estados Unidos y Hungría", ha declarado Vance a los periodistas antes de partir de Washington, añadiendo que se debatirán las relaciones con Europa y Ucrania.

Este inusual gesto de apoyo en persona a Orbán por parte de un alto funcionario estadounidense es el último ejemplo de los esfuerzos del presidente Donald Trump por respaldar a líderes de derecha afines, entre ellos los de Argentina y Japón.

Las encuestas de opinión muestran que Orbán, a quien Trump ya ha respaldado públicamente y elogiado como "un líder verdaderamente fuerte y poderoso", y su partido Fidesz se enfrentan a las elecciones más difíciles desde que volvieron al poder en 2010. En la mayoría de las encuestas independientes, van por detrás del partido de centro-derecha Tisza, liderado por Peter Magyar.

En una publicación en X antes de la llegada de Vance, Magyar ha advertido contra la injerencia extranjera. "Este es nuestro país", ha escrito, dejando claro que "la historia de Hungría no se escribe en Washington, Moscú o Bruselas, sino en las calles y plazas de Hungría".

La autodenominada "democracia iliberal" de Orbán refleja temas clave de la América de la era Trump: duras políticas contra la inmigración, desprecio por las normas liberales, hostilidad hacia las instituciones internacionales y ataques a los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sin ánimo de lucro. Fue el primer líder europeo en apoyar a Trump durante su campaña presidencial de 2016.

"La visita de JD Vance no es una acción diplomática rutinaria, sino un claro respaldo a Viktor Orbán ante las elecciones más difíciles de su vida", ha asegurado Asli Aydintasbas, investigadora visitante del centro de estudios Brookings Institution.

"Para la Administración Trump, Orbán no es solo un compañero conservador, sino una figura central en los esfuerzos por establecer un bloque iliberal dentro de Europa. Si Orbán cae, el movimiento se vería afectado", ha señalado Aydintasbas.

Orbán lleva mucho tiempo enfrentado a la Unión Europea por una serie de cuestiones, entre ellas Ucrania. Ha mantenido relaciones cordiales con Moscú, se niega a enviar armas a Ucrania y afirma que Kyiv nunca podrá adherirse a la UE.

En un viaje a Hungría en febrero, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que la Administración Trump estaba centrada en el éxito de Orbán, dejando claro que la continuidad de unas relaciones bilaterales sólidas con Budapest dependía de la reelección de Orbán. Incluso sugirió que EEUU podría proporcionar ayuda financiera, aunque no dio más detalles.

La extrema derecha se desengaña de Trump

La agenda America First de Trump se percibe cada vez más como 'America Alone' tanto para aliados como para adversarios, ya que las campañas militares y una brecha cada vez más profunda con Europa marcan los primeros 15 meses de su segundo mandato.

Ahora, los movimientos populistas y de extrema derecha europeos están distanciándose del presidente republicano a pesar de compartir posiciones sobre inmigración y cambio climático. Algunos de sus líderes se han opuesto a sus intentos de adquirir Groenlandia a Dinamarca y a su errática política arancelaria.

Los analistas políticos afirman que el apoyo de EEUU a Orbán, incluido el viaje de Vance, podría no ser suficiente para influir en los votantes, ya que los temas nacionales, como el coste de la vida, dominan la campaña electoral.

"Cabe preguntarse si la visita de Vance impulsará o frenará las posibilidades de Orbán", ha afirmado Stephen Wertheim, historiador y miembro sénior del Carnegie Endowment for International Peace.

"Orbán se posiciona como un bastión de la estabilidad geopolítica. Sin embargo, en Washington, la administración de Vance está librando una guerra contra Irán que, como era de esperar, ha desestabilizado Oriente Medio y dañado las economías europeas. Cada vez más, el lema America First no está sentando bien al nacionalismo europeo", ha aladido.

El viaje aleja por un tiempo a Vance de Washington, donde Trump y sus principales asesores se debaten sobre cómo poner fin a la guerra contra Irán, que ya lleva seis semanas sin que se vislumbre una salida clara.

El conflicto ha provocado un aumento de los precios de la gasolina, ha lastrado los índices de popularidad de Trump y ha intensificado la inquietud de los republicanos ante las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

Vance, un aislacionista que se ha opuesto a la implicación de Washington en guerras extranjeras, ha desempeñado un papel en las comunicaciones indirectas con Irán para poner fin a la guerra. Fue uno de los pocos asesores de Trump que inicialmente expresó cautela respecto al conflicto.

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