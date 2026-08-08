Ahora

Ceuta, desbordada

Un proceso muy complejo: así es el triaje para los menores migrantes no acompañados en España

¿En qué consiste? Una vez los servicios sociales o la Policía le identifican, se le traslada a un centro adaptado a su edad donde se le da agua, comida y una cama. Tras una entrevista, se decide entre el asilo, la ley de extranjería o la reagrupación familiar.

Un menor migrante
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Más de 1.000 menores no acompañados hay en Ceuta desde la llegada de unos 70.000 migrantes. Desde que miles y miles de personas entraron a nado en la ciudad procedentes de Marruecos. Con los servicios totalmente desbordados y los chavales a la intemperie, el Gobierno planea la instalación de carpas y de campamentos por si todo se alarga ante la apertura de los colegios que, en estos momentos, acogen a muchos de ellos.

Y es que la situación dista mucho de ser normal. De ser 'normal', dicen las ONG, el proceso de triaje de los menores no acompañados en España está perfectamente engrasado.

En primer lugar, son los servicios sociales y la Policía los que proceden a la primera identificación del menor. Desde allí, trasladan al joven a un centro adaptado a su edad y a sus necesidades, donde se le da agua, comida y tiene además una cama donde dormir. De ser necesario, también dispone de atención médica.

Una vez dado tal paso, lo siguiente es una entrevista personal con cada uno de ellos para una escisión de tres opciones: o bien asilo, ley de extranjería o reagrupación familiar.

Ahí entra el nuevo real decreto de contingencia migratoria, activo desde marzo de 2025. Pero el problema de todo esto es que la situación en Ceuta dista mucho de ser 'normal', como se expuso anteriormente. La ciudad está sobrepasada, sin capacidad alguna de actuación y sin poder absorber a los miles de menores que están en sus calles.

En Melilla, aunque los menores no están en las calles, su situación también dista mucho de ser ideal.

Ante todo esto, hay quien prefiere ya incluso volver a nado mientras otros optan por esperar a ver qué es lo que sucede.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid pone a la venta el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí por 6,7 millones de euros
  3. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  4. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total