Un proceso muy complejo: así es el triaje para los menores migrantes no acompañados en España

¿En qué consiste? Una vez los servicios sociales o la Policía le identifican, se le traslada a un centro adaptado a su edad donde se le da agua, comida y una cama. Tras una entrevista, se decide entre el asilo, la ley de extranjería o la reagrupación familiar.

En Ceuta, más de 1.000 menores no acompañados permanecen en una situación crítica tras la llegada de unos 70.000 migrantes desde Marruecos. Los servicios están desbordados y muchos menores se encuentran a la intemperie, lo que ha llevado al Gobierno a planear la instalación de carpas y campamentos. Las ONG señalan que el proceso de triaje en España, normalmente eficiente, está colapsado. Los servicios sociales y la Policía identifican a los menores, quienes luego son llevados a centros adaptados donde reciben atención básica. Sin embargo, la situación en Ceuta es insostenible, con la ciudad incapaz de absorber a tantos menores. Melilla también enfrenta problemas, aunque los menores no están en las calles.

Más de 1.000 menores no acompañados hay en Ceuta desde la llegada de unos 70.000 migrantes. Desde que miles y miles de personas entraron a nado en la ciudad procedentes de Marruecos. Con los servicios totalmente desbordados y los chavales a la intemperie, el Gobierno planea la instalación de carpas y de campamentos por si todo se alarga ante la apertura de los colegios que, en estos momentos, acogen a muchos de ellos.

Y es que la situación dista mucho de ser normal. De ser 'normal', dicen las ONG, el proceso de triaje de los menores no acompañados en España está perfectamente engrasado.

En primer lugar, son los servicios sociales y la Policía los que proceden a la primera identificación del menor. Desde allí, trasladan al joven a un centro adaptado a su edad y a sus necesidades, donde se le da agua, comida y tiene además una cama donde dormir. De ser necesario, también dispone de atención médica.

Una vez dado tal paso, lo siguiente es una entrevista personal con cada uno de ellos para una escisión de tres opciones: o bien asilo, ley de extranjería o reagrupación familiar.

Ahí entra el nuevo real decreto de contingencia migratoria, activo desde marzo de 2025. Pero el problema de todo esto es que la situación en Ceuta dista mucho de ser 'normal', como se expuso anteriormente. La ciudad está sobrepasada, sin capacidad alguna de actuación y sin poder absorber a los miles de menores que están en sus calles.

En Melilla, aunque los menores no están en las calles, su situación también dista mucho de ser ideal.

Ante todo esto, hay quien prefiere ya incluso volver a nado mientras otros optan por esperar a ver qué es lo que sucede.

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