Boicot latino a los agentes del ICE: los migrantes plantan cara ante la brutal caza al migrante de Trump

Donald Trump ha utilizado el reciente tiroteo contra dos guardias nacionales en Washington como pretexto para endurecer aún más sus políticas migratorias. Ha anunciado la suspensión permanente de la migración desde países del tercer mundo y en el interior de Estados Unidos, la persecución a migrantes se intensifica. En respuesta, establecimientos regentados por latinos están desafiando al ICE, negando la entrada a agentes de inmigración sin una orden judicial. En una taquería de Chicago, incluso con un aviso en la puerta, los agentes entraron sin autorización, pero los dueños y empleados latinos están decididos a defender sus derechos.

Trump ha aprovechado el tiroteo contra dos guardias nacionales en Washington para cerrar aún más la puerta de entrada a EEUU. El presidente de Estados Unidos no ha tardado ni un minuto en arremeter contra los migrantes una vez más.

Esta vez, ha anunciado que suspenderá permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo. Dentro del país, mantiene una brutal caza al migrante, a la que ya plantan cara en las últimas semanas en muchos establecimientos regentados por latinos.

Lo dicen alto y claro y muy enfadados. "No puedes aterrorizar a mi gente mientras comen. No, sois solo unos cobardes. Asustando a familias, a trabajadores... cabrón", le espeta una mujer a los agentes. Están hartos. "Esta es mi tienda. ¿Quieres comprar un sándwich? Está bien. Pero el ICE, sin orden judicial, tiene que irse", le dice otro.

Los establecimientos regentados por latinos en Estados Unidos están echando al ICE, a los agentes de inmigración de Trump, de sus locales. Cada vez son más los negocios que están poniendo carteles como estos: describe qué pasos pueden tomar las empresas si los agentes del ICE llegaran a sus tiendas. Lo hacen para advertirles que no son bienvenidos, que ellos conocen sus derechos. No les permiten acceder sin una orden judicial.

En una taquería de Chicago, a pesar de tener el papel en la puerta, los agentes, armados y encapuchados, entraron sin pudor. "Burlándose me dijo que era público aquí y le dije que era propiedad privada y era mía y tenía que salir", cuenta el dueño. Ahora, son los latinos los que están plantando cara a los agentes del ICE.

