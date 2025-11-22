Sonrisas, palmaditas y multitud de agradecimientos: Trump y Mamdani entierran el hacha de guerra en la Casa Blanca

El contexto Desde que Mamdani se postulase a alcalde de Nueva York los ataques entre ambos han sido constantes. Trump tildó al ya primer edil de "comunista" y él calificó de "déspota" al presidente de EEUU.

El encuentro entre Donald Trump y Zohran Mamdani en Washington generó gran expectación. A pesar de sus diferencias previas, ambos líderes mostraron una actitud amistosa durante su reunión en la Casa Blanca, intercambiando sonrisas y agradecimientos. Trump, quien anteriormente había criticado a Mamdani, reconoció tener más cosas en común con él de lo que pensaba. Mamdani calificó la reunión como productiva, destacando su amor compartido por Nueva York. Durante la media hora que duró el encuentro, ambos evitaron tensiones, incluso bromeando sobre temas delicados. Trump expresó confianza en la gestión de Mamdani y su deseo de apoyar su visión para Nueva York.

Mucha expectación en torno a la reunión entre Donald Trump y Zohran Mamdani en Washington. Entre el presidente de EEUU y el recién elegido alcalde de Nueva York. En su primer encuentro, en un cara a cara en la Casa Blanca. Uno que llegó tras muchos dimes y diretes. Tras varios enfrentamientos y palabras subidas de tono que parecen haber quedado atrás. Que parecen haberse olvidado tras su vis a vis.

Porque ha sido cuanto menos sorprendente. Porque ambos han mantenido una actitud amistosa el uno con el otro con sonrisas, palmaditas e incluso palabras de agradecimiento. Con un Trump que ha pasado de llamar "comunista" a Mamdani y afirmar que el primer edil es "malísimo para Nueva York" al considerar que tienen "más cosas en común" de las que pensaba.

Mamdani, lo mismo. Y es que para el neoyorquino ha sido una "reunión productiva" centrada en "la admiración y el amor" que los dos tienen por Nueva York. Eso ha dicho, eso ha dicho tras tildar en su momento a Trump de "déspota".

Algo que parece no haber importado al republicano: "Me han llamado algo mucho peor, no es tan insultante".

Incluso hubo momentos para las bromas y las chanzas entre los dos. Hasta los que podían haber sido de máxima tensión como, por ejemplo, la pregunta de un periodista a Mamdani sobre si considera fascista a Trump. "Está bien. Puedes decir que sí, es más fácil eso que dar explicaciones. A mí no me importa", respondió el presidente de EEUU.

Esquivando los momentos más incómodos después de hablar del genocidio en Gaza. "Aprecio los esfuerzos por la paz", ha expuesto Mamdani ante preguntas que podrían conllevar algún tipo de enfrentamiento entre ambos para reconducir el encuentro.

Ha sido tan solo media hora. Solo 30 minutos. Eso duró el encuentro privado entre ambos. Eso fue, parece ser, más que suficiente como para que incluso Trump quiera vivir en la Nueva York de Mamdani.

"Acabamos de tener una reunión estupenda, muy productiva. Creo que, con suerte, tendremos un alcalde excelente. Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada, y le ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos: que Nueva York sea fuerte y muy segura", ha declarado Trump.

En este sentido, el magnate neoyorquino ha subrayado en una rueda de prensa conjunta tras su encuentro que tiene "mucha confianza en que hará un excelente trabajo" y que "sorprenderá a algunos conservadores, e incluso a algunos liberales".