Trump ataca a los jueces republicanos tras el fallo del Supremo sobre sus aranceles: "Votan contra nosotros"

¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha echado por tierra las tasas impuestas por el presidente en abril por una mayoría de seis a tres, por lo que la mitad de los magistrados conservadores votó contra Trump.

Donald Trump ha reaccionado con nuevos aranceles del 10% tras un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que anuló las tasas impuestas en abril. En redes sociales, Trump criticó a los magistrados republicanos que votaron contra su medida, señalando especialmente a Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. El Tribunal, de mayoría conservadora, concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles, lo que representa una derrota significativa para Trump. Esta decisión podría desencadenar una batalla legal, ya que muchas empresas afectadas podrían reclamar reembolsos.

Donald Trump ha pasado a la carga. Ha pasado, de nuevo, a la acción. No solo con esa nueva medida de aranceles del 10% después del fallo del Tribunal Supremo de EEUU que tumbaba casi todas las tasas que impuso en abril, sino que también lo ha hecho en redes sociales. En un entorno en el que se mueve especialmente bien y que ha utilizado para atacar a los magistrados republicanos que han votado contra esa Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Y es que el Partido Republicano nombró a seis de los nueve integrantes del Tribunal. El fallo vio el visto bueno con el voto a favor de seis de los magistrados, por lo que tres de estos jueces votaron contra el líder de la formación que les puso ahí.

"Le guste o no a la gente, nunca parece ocurrir con los demócratas", ha expuesto Trump, que pone en el foco a estos magistrados: "Votan contra los republicanos y nunca contra sí mismo. No importa lo sólido que sea nuestro caso.

En especial ha hecho alusión a los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a los que dice nombró "contra una gran oposición": "Al menos no nombre a Roberts, que lideró la iniciativa para permitir que países extranjeros que nos han estafado durante años sigan haciéndolo".

"Los miembros de la Corte Supremo que han votado en contra de nuestro método de aranceles, tan aceptable como adecuado, deberían avergonzarse. Es ridículo, pero ahora comienzo el proceso de ajuste y haremos lo posible para recaudar más dinero del que recibíamos antes", ha advertido.

Nuevos aranceles "en camino"

Así habla Trump de sus nuevos aranceles, "totalmente probados y aceptados como ley". De esos nuevos aranceles que "están en camino" y que llegan después de la decisión del Tribunal Supremo en la que es, de momento, la mayor derrota del republicano en su regreso a la Casa Blanca.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", ha concluido el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, que ha respaldado por una mayoría de seis a tres la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad. Los jueces del Supremo Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh han expresado una opinión contraria.

A este respecto, el presidente estadounidense advirtió a mediados de enero de que, si la Corte Suprema se pronunciaba en contra de las tarifas, sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares.

Estos aranceles, anunciados por Trump en abril de 2025, causaron un gran impacto tanto en EEUU como en el resto del mundo. Una docena de estados los impugnaron, al igual que otro gran número de empresas de EEUU al entender que el presidente se extralimitó al imponer estos gravámenes citando la IEEPA.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

La resolución del Supremo estadounidense abre ahora la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.

