Al menos una policía muerta y 25 heridos en un ataque terrorista en Leópolis, Ucrania

Los detalles Tras recibir una llamada en la que se alertaba de un robo en una céntrica calle, los agentes se han desplazado al lugar. Sin embargo, al llegar, se han producido unas explosiones que han acabado con la vida de una policía de 23 años.

Una serie de explosiones en el centro de Leópolis, Ucrania, ha dejado a una policía fallecida y 25 personas heridas. Las autoridades califican el incidente como un "acto terrorista" y han detenido a una mujer ucraniana como sospechosa. El presidente Volodimir Zelenski ha confirmado la detención en redes sociales. Las explosiones ocurrieron tras una llamada por un supuesto robo, sorprendiendo a los agentes y provocando la muerte de una agente de 23 años. La Fiscalía regional investiga el suceso y los servicios de emergencia trabajan en la zona, mientras intentan identificar a los responsables y esclarecer el motivo del ataque.

Una policía ha fallecido y otras 25 personas han resultado heridas como consecuencia de una serie de explosiones ocurridas esta pasada noche en el centro de la ciudad ucraniana de Leópolis, en lo que las autoridades han calificado de "acto terrorista", y por el que una mujer ha sido detenida como sospechosa.

"El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, me ha informado sobre la detención de una persona sospechosa de perpetrar el atentado terrorista en Leópolis", ha anunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en redes sociales. Según la Fiscalía General del país, se trata de una ciudadana ucraniana, aunque no han dado más detalles al respecto.

El suceso ha ocurrido sobre las 00:30 horas (hora local), cuando la Policía ha recibido una llamada alertando de un robo en la céntrica calle Danilishina. En ese momento, los agentes se han desplazado al lugar y se ha producido una primera explosión y tras la llegada de una segunda patrulla, otra explosión ha sorprendido a los policías desplegados, acabando con la vida de una agente de 23 años.

La Fiscalía regional de Leópolis ha informado de que "un coche patrulla y un vehículo civil resultaron dañados" en el ataque y ha señalado que "todavía está por determinar el número exacto de víctimas". "Se han enviado ambulancias y un grupo de investigación y operativo está trabajando en el lugar", ha añadido.

Por el momento, no se conocen detalles sobre la motivación ni la autoría del ataque, aunque la Fiscalía ya está inspeccionando el lugar para recoger pruebas que permitan dilucidar quién se encuentra detrás de los hechos. Además, se han desplegado los servicios de emergencia en la zona para atender a los heridos tras las explosiones, que han provocado la rotura de las ventanas de los edificios cercanos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.