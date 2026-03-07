Una potente red de espionaje, hackeos y engaños: el Mossad cuenta con infiltrados en Irán

Los detalles Expertos aseguran que para Israel es más fácil el reclutamiento en cualquier país tras la diáspora y es que muchos iraníes se asentaron en territorio israelí.

El panorama político internacional ha sido impactado por los recientes ataques israelíes y estadounidenses a Irán, que han transformado las relaciones entre países. Tras el ataque que eliminó al líder iraní Ali Jamenei, Israel ha mostrado su avanzada ciberinteligencia a través del Mossad. Guillermo Pulido, analista de defensa, destaca la capacidad de Israel para hackear sistemas y mantener una red de espionaje en Irán. Aunque los colaboradores no son espías profesionales, su papel es crucial. El Mossad, uno de los servicios de inteligencia más poderosos, opera bajo secretismo, centrado en inteligencia, acciones encubiertas y contra terrorismo, con un enfoque particular en Irán.

Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, ha explicado que expertos israelíes son capaces de hackear multitud de sistemas electrónicos y de tener una posición panorámica y precisa de lo que ocurre en Irán, además de cómo se mueven.

Asimismo, cuentan con una potente red de espionaje y con agentes y colaboradores en el propio país atacado. Hace unos meses, en junio, Israel aseguraba que agentes del Mossad en suelo iraní hicieron estallar drones kamikaze creando el caos en Teherán.

Por su parte, los expertos aseguran que para Israel es más fácil el reclutamiento en cualquier país tras la diáspora y es que muchos iraníes, tal y como sostiene Pulido, se fueron a territorio israelí. Una baza que los israelíes han utilizado para tener una robusta y profunda red de colaboradores.

Eso sí, no son espías profesionales, pero su labor dentro de la gran pirámide del espionaje es sencilla aunque imprescindible. "Yo te digo que cojas un USB y lo metas. Abres la ventana y otro llega y lo coje...", explica Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa sobre su proceso.

Lo más complicado para Israel puede ser colocar a agentes en la cúpula del régimen iraní y es que ahí la estrategia es diferente, aunque otra técnica es el engaño. En cualquier caso el riesgo es alto y que el destino de muchos espías de Israel en Irán será, probablemente, la cárcel o la muerte.

Qué es el Mossad

El Mossad, considerado uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, opera bajo un denso manto de secretismo, con un enfoque tripartito en la recopilación de inteligencia y espionaje, acciones encubiertas y contra terrorismo a nivel global.

Fundado hace varias décadas para salvaguardar la seguridad del Estado de Israel, el Mossad opera bajo la dirección del primer ministro, actualmente Benjamin Netanyahu, quien debe aprobar todas las operaciones, especialmente aquellas de mayor envergadura, coordinadas con el actual jefe del Mossad, David Barnea.

La influencia del Mossad no se limita solo a la recolección de inteligencia, sino que también se extiende a la esfera política y militar, como lo demuestra su intervención en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí, con el objetivo de influir en cuestiones como la ventea de armas y el programa nuclear saudí.

Además, ha sido protagonista en operaciones encubiertas para impedir que los enemigos de Israel adquieran o desarrollen armas no convencionales, como armas biológicas, químicas o nucleares, con un enfoque particular en Irán desde hace varios años, utilizando tácticas que van desde el sabotaje de instalaciones nucleares hasta el asesinato de científicos importantes dedicados a la fabricación de armas nucleares.

