Irán amenaza a Europa: el apoyo de Reino Unido, Alemania y Francia a Trump les pone también en el punto de mira

El contextto En el cuarto día de guerra, Teherán se ha visto golpeada de nuevo y ha respondido atacando las embajadas estadounidenses. Mientras tanto, las alarmas suenan en Kuwait e Israel está aprovechando esta guerra para atacar posiciones de Hizbulá en Beirut.

La guerra que ha estallado en Irán va a llegar a Europa. Esta es la amenaza que ha lanzado este martes el portavoz de Exteriores iraní. Según ha advertido, tras el apoyo a Donald Trump por parte de Reino Unido, Alemania y Francia, lo único que se va a conseguir es que el conflicto se extienda no solo por Oriente Medio; sino también por Europa.

Todo esto en el cuarto día de guerra. Una jornada en la que Teherán ha vuelto a ser atacada con bombardeos. Pero también en la que Irán ha respondido a este golpe atacando las embajadas estadounidenses. Y sin olvidar que las alarmas no han parado de sonar en Kuwait y que Israel está aprovechando esta guerra para atacar posiciones de Hizbulá en Beirut.

Este es el contexto. Uno en el que lo que queda del régimen de Irán no ha dudado en amenazar a los países europeos de "consecuencias" si se suman a la ofensiva iniciada por EEUU e Israel, el pasado sábado 28 de febrero. "Habrá consecuencias", han insistido, y no se pensará en adoptar "medidas defensivas".

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha indicado en una rueda de prensa que la forma de Europa de abordar la cuestión es "contradictoria", al tiempo que ha afirmado que "cualquier violación a la legalidad y a la Carta de Naciones Unidas tendrá consecuencias para cada una de las personas que habitan el planeta". "Si los países europeos entienden esto, seguramente dejarán de ser indiferentes", ha declarado.

En este sentido, ha asegurado que Teherán ha estado apoyando la diplomacia en el marco de sus conversaciones nucleares con Estados Unidos y ha lamentado que ya había indicios, "basados en experiencias previas, de que no había que negociar", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

"Es por ello que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene el deber de detener la guerra. Si quisiera hacerlo, podría detenerla; la comunidad internacional debe optar por detener esta guerra antes de que sea demasiado tarde", ha insistido, no sin antes subrayar que "la intervención militar no ha sido la decisión de Irán". "Nuestra decisión fue la diplomacia", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que los ataques del Ejército de Irán en respuesta a la ofensiva "no son, de ninguna forma, un acto hostil contra los países de la región" en lo que se encuentran estos objetivos estadounidenses o israelíes.