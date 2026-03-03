Trump encabeza una estrategia errática sin hoja de ruta y sin un plan ni un porqué contra Irán

Las dos caras EEUU quiere que sea "rápida e indolora", pero al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, —asediado por sus conflictos internos— puede interesarle alargarla, como ha hecho con Gaza.

El lunes se evidenció la falta de un plan claro en la intervención de Estados Unidos en Irán, según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; y el presidente Donald Trump. A pesar de afirmar que los objetivos son claros, las razones para la guerra y las consecuencias no están bien definidas. Trump ha mencionado las armas nucleares como justificación, aunque previamente había asegurado la destrucción del programa nuclear iraní. Las declaraciones sobre el futuro de Irán son contradictorias, oscilando entre el cambio de régimen y su tutela. Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, describió la situación como una guerra total en la región. La estrategia es errática, con un deseo de una intervención rápida, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría tener interés en prolongarla.

Si algo quedó claro este lunes, después de escuchar al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; al secretario de Guerra, Pete Hegseth; y al propio presidente, Donald Trump, es que la guerra en Irán se ha empezado sin un plan y sin un porqué claro. No hay plan de qué va a pasar después, no se ha planificado ni previsto cuáles podrían ser las consecuencias y, cuando se les pregunta por qué se han embarcado en esta guerra tan peligrosa, las versiones cambian según el día y según quién conteste.

"Nuestros objetivos son claros. Claros. Claros. Esto no es Irak", repetían este lunes tanto Trump como Hegseth. El 'trumpismo' y su más guerrillero ministro se desgañitan, pero lo cierto —maldita hemeroteca— es que bien nebulosos presentan los objetivos de la que es quizá la operación militar yanqui más seria en décadas, que el presidente estadounidense ha justificando remitiéndose a las "armas nucleares".

De esta forma, primero han apuntado al programa nuclear de los ayatolás. Sí, ese que ya proclamaban que había quedado destruido. "El programa nuclear iraní ha sido total y completamente aniquilado", aseguraba Trump el pasado junio. Luego, que si van contra los misiles y armas convencional o, incluso, a vengar a las víctimas de los yihadistas.

El 'Pacificador en Jefe' estadounidense se contradice —también— al hablar del futuro de Irán: según le dé apunta al "cambio de régimen" o a mantenerlo "tutelado", como en Venezuela, que ahí el objetivo sí parecía claro.

"Cada día tenemos una lectura diferente de los acontecimientos. Es el peor de los escenarios. Hay una guerra total en la región", ha explicado este martes Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos (UCM), en Al Rojo Vivo.

La estrategia ha sido errática en esta guerra, y más al pensar en la otra pata de esta ofensiva: EEUU quiere que sea "rápida e indolora", pero al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, —asediado por sus conflictos internos— puede interesarle alargarla, como ha hecho con Gaza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.