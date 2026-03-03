Irán ataca la embajada americana en Arabia Saudí y EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países de la zona

Los detalles Dos drones han impactado esta madrugada contra la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudí, después de que Trump advirtiera de que la "gran ola" de ataques contra Irán "está por llegar". EEUU pide a sus ciudadanos en 14 países abandonar la zona.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó un ataque con drones a la embajada de EE.UU. en Riad, causando un pequeño incendio y daños menores, sin víctimas. La embajada emitió una alerta de seguridad, instando a su personal y ciudadanos estadounidenses a refugiarse y limitar desplazamientos en la región. CNN informó que los drones podrían estar vinculados a Irán, aunque no se ha confirmado oficialmente. Este incidente ocurre en medio de una escalada regional, con Irán lanzando ataques contra bases estadounidenses. El Departamento de Estado de EE.UU. pidió a sus ciudadanos abandonar 14 países de Oriente Medio por "graves riesgos" de seguridad. Trump afirmó que "pronto se sabrá" la respuesta de EE.UU. al ataque.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha confirmado que la embajada de Estados Unidos en Riad ha sido atacada por dos drones, lo que ocasionó un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio", sin que se informara de víctimas.

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenaba a su personal y recomendba a los ciudadanos estadounidenses "refugiarse" en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

"La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional", señaló el aviso, que instaba a los estadounidenses a "mantener un plan personal de seguridad", "evitar manifestaciones y grandes concentraciones" y "seguir las instrucciones de las autoridades locales".

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, extremo que no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad. Según esas fuentes, no se registraron heridos.

El ataque se produce en medio de una fuerte escalada regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada 'Promesa Verdadera 4'.

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

El presidente Trump aseguraba en declaraciones a la cadena estadounidense NewsNation que "pronto se sabrá" la respuesta del país norteamericano al ataque contra su representación en Arabia Saudí.

Por otra parte, en alusión a los ataques de Irán contra sus bases militares en países de la región, el inquilino de la Casa Blanca "no cree que sea necesario desplegar tropas en el terreno", unas declaraciones que llegan horas después de haber apuntado a lo contrario.

"No estoy preocupado con el despliegue de tropas en el terreno; como dicen todos los presidentes, 'no habrá tropas sobre el terreno', yo no digo eso", ha subrayado previamente en declaraciones al 'New York Post', desde donde ha afirmado que han logrado en solo día los objetivos que se fijaron para las próximas cuatro semanas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.