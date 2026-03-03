El OIEA confirma daños en la instalación nuclear de Natanz (Irán) pero descarta peligro radiológico

El contexto Este comunicado se produce después de que la agencia nuclear de la ONU advirtiese del riesgo de fugas radiactivas en Irán ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado daños en las instalaciones nucleares de Natanz, Irán, tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel. Según el OIEA, las imágenes satelitales muestran daños recientes en los accesos de la planta de enriquecimiento de combustible, sin consecuencias radiológicas inmediatas. El representante iraní ante el OIEA, Reza Rayafi, denunció el ataque, reiterando que Irán no busca armas nucleares. Rafael Grossi, director del OIEA, advirtió del peligro de fugas radiactivas y pidió contención para evitar una escalada. La ofensiva ha dejado cerca de 800 muertos en Irán, incluidos altos cargos del país.

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado daños en las instalaciones nucleares de Natanz, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, después de que Teherán denunciara el lunes un ataque contra el lugar.

"A partir de las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede confirmar algunos daños recientes en los edificios de acceso de la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) subterránea de Natanz, Irán", ha afirmado el organismo.

Así, ha destacado en un comunicado publicado en sus redes sociales que "no se prevén consecuencias radiológicas ni se ha detectado ningún impacto adicional en la propia FEP".

Un mensaje en el que también ha recordado que la planta ya quedó "gravemente dañada" durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.

El representante iraní ante el OIEA, Reza Rayafi, denunció que las instalaciones de Natanz habían sido atacadas el domingo en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, al tiempo que reiteró que Teherán no busca obtener armas nucleares y rechazó los argumentos usados por Washington y Tel Aviv para justificar su campaña de bombardeos.

Horas antes, el director general del OIEA, Rafael Grossi, había descartado que existiera indicio alguno sobre "ataques o daños" a instalaciones nucleares en Irán, al tiempo que pidió a las partes una "contención extrema" para evitar un aumento de la violencia.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

Advierten del riesgo de fugas radiactivas

La confirmación de daños en esta planta nuclear se produce después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtiese de la existencia de un peligro real ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

En concreto, considera que de alcanzar y dañar instalaciones nucleares iraníes, se pueden producir fugas radiactivas. "Quisiera subrayar que la situación actual es sumamente preocupante. No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves", explicó.

En caso de producirse dichas fugas, la población estaría en peligro, por lo que Grossi no descartó la necesidad de "evacuar áreas tan extensas o incluso mayores que las grandes ciudades".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.