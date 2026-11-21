Un vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper de General Atomics de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realiza una misión de entrenamiento sobre el área de pruebas y entrenamiento de Nevada en la Base de la Fuerza Aérea Creech.

El contexto Los aproximadamente 400 kilos de uranio enriquecido que, en teoría, no fueron destruidos por los ataques estadounidenses de 2025 contra las instalaciones nucleares del país, son uno de los principales puntos de desencuentro entre Teherán y Washington para poner fin al actual conflicto.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, considera posible un acuerdo con Estados Unidos sobre el uranio enriquecido que posee Irán, aunque rechaza su salida del país. Este uranio, enriquecido al 60%, es un punto de conflicto entre Teherán y Washington, que temen su uso para armas nucleares. Araqchi está abierto a soluciones, pero insiste en que el uranio se usará según las necesidades de Irán. Mientras tanto, Irán derribó un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz, en medio de un conflicto que ha afectado el tráfico marítimo y elevado los precios del petróleo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ve factible alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre el estatus del uranio enriquecido que sigue en poder de la República Islámica aunque ha avisado que jamás aceptará una solución que implique sacar el material del país. Mientras, los iraníes han derribado un dron estadounidense MQ-9 sobre el estrecho de Ormuz.

Los aproximadamente 400 kilos de uranio enriquecido que, en teoría, no fueron destruidos por los ataques estadounidenses de 2025 contra las instalaciones nucleares del país, son uno de los principales puntos de desencuentro entre Teherán y Washington para poner fin al actual conflicto.

Este uranio está enriquecido al 60% y, aunque no alcanza el grado necesario para fabricar un arma nuclear, no hace falta mucho trabajo para que llegue al 90 por ciento requerido. EEUU y su aliado Israel han prometido que impedirán por todos los medios que Teherán se haga con este arma estratégica y han ignorado las promesas iraníes de que no tienen intención de hacerlo.

En este contexto y en entrevista al periódico 'Iran', Araqchi se ha mostrado abierto "a una fórmula para resolver este problema", cin especificar sus términos pero sí sus límites. "Estos materiales no saldrán del país y, segundo, estas reservas se utilizarán de acuerdo con nuestras necesidades, independientemente de cómo las definamos", ha avisado sobre una postura que ya ha sido comunicada a los mediadores internacionales. El ministro también ha confirmado que ha recibido de estos mediadores (Qatar y Pakistán, principalmente) soluciones alternativas al problema del uranio, aunque ninguna termina de convencerlo.

"Algunas de estas propuestas pueden considerarse, algunas presentan puntos más positivos y otras tienen más aspectos negativos y de ambigüedad", ha explicado, antes de reiterar su confianza en "una solución justa sobre el tema de los materiales nucleares que se base en nuestros intereses nacionales y satisfaga las necesidades del país".

Un dron en el cielo de Ormuz

Mientras, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní ha derribado un avión no tripulado estadounidense MQ-9 en el espacio aéreo del estrecho de Ormuz, según ha informado la agencia de noticias iraní IRNA. "El CGRI iraní derribó el 58 dron estadounidense MQ-9 en el cielo sobre el estrecho de Ormuz", ha señalado el medio, que atribuye la interceptación a las fuerzas iraníes, si bien no ha proporcionado más detalles al respecto.

El incidente se produce en el marco del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán. Teherán respondió con ataques contra objetivos en territorio israelí y bases militares estadounidenses desplegadas en distintos países de la región.

Aunque ambos países suscribieron a mediados de junio un memorando para poner fin a las hostilidades, los enfrentamientos se reanudaron posteriormente y el conflicto continúa sin resolverse, con episodios esporádicos de violencia. La guerra ha afectado gravemente al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y gas natural licuado, cuya práctica paralización ha contribuido a disparar los precios mundiales de los combustibles.

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