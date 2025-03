Hamdan Ballal, el codirector de 'No Other Land', liberado tras una noche detenido en una base militar

Después de pasar la noche detenido y "golpeado" en una base militar, "Hamdan Ballal ya es libre y va de camino a casa con su familia": con estas palabras ha anunciado el codirector de 'No Other Land' Yuval Abraham la liberación de su compañero, Hamdan Ballal, a quien golpearon un grupo de colonos y quien fue arrestado después por las fuerzas de Israel en Cisjordania. La mañana del martes, el paradero de Ballal era desconocido, hasta que Abraham ha confirmado que ha sido puesto en libertad.

Yuval Abraham ha sido el responsable de ofrecer información de Ballal, desde su agresión hasta su liberación. En un mensaje publicado en X (antes, Twitter), Abraham ha confirmado que el cineasta palestino ya no está detenido.

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película 'No Other Land'. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces", denunció en su cuenta la noche del lunes. Posteriormente, indicó que estaba herido y detenido en una comisaría, aunque no le permitían hablar con su abogado.

Este martes, Abraham ha explicado que tras la agresión, permaneció "esposado y con los ojos vendados toda la noche" en una base militar, mientras dos soldados lo golpeaban en el suelo, según la declaración de su abogada, Leah Tsemel, después de poder reunirse con él. Hasta su liberación, parece que permanecía detenido en la comisaría de Kiryat Arba.

*Noticia en elaboración