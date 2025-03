¿Quién es Hamdan Ballal, agredido y detenido por las fuerzas de Israel en Cisjordania?

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham, ganadores del Premio Oscar por 'No Other Land'

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película 'No Other Land'. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago": así informó su compañero y codirector del documental que se llevó el Premio Oscar, Yuval Abraham, del ataque que sufrió el cineasta palestino. Tuvo que matizar, después, porque había quien lo daba por muerto —"utilicé 'linchado' como traducción incorrecta del hebreo, el inglés no es mi lengua materna", explicó—, señalando que está herido y detenido en una comisaría de un asentamiento y que no se le había permitido hablar con un abogado. "Así que no sabemos más".

Hamdan Ballal Al-Huraini (1989) nació en Susya, una aldea palestina de la Cisjordania ocupada donde se ubica un asentamiento ilegal israelí establecido en 1983. Además de su faceta profesional de cineasta y fotógrafo, Ballal es activista por los Derechos Humanos de los palestinos y agricultor. En 2024, él mismo explicó a la cadena estadounidense CNN cómo los colonos israelíes de Susya lo habían amenazado en varias ocasiones, llegando a introducir su propio ganado en tierras de Ballal, con la intención, según explicó, de hacerse con el control de su territorio y su granja. "[Esta tierra] me la dio Dios, y Abraham, Isaac, Jacob", se oye decir a un colono en el territorio de Ballal, en septiembre de 2024, en una grabación de la cadena. Incluso se le oye cómo amenaza al agricultor y cineasta con violarlo.

'Humans of Masafer Yatta'

Ballal se dedica a documentar las violaciones de Derechos Humanos relacionadas con la ocupación israelí en Cisjordania. Es uno de los activistas detrás del proyecto 'Humans of Masafer Yatta', que denuncia la demolición de aldeas palestinas en esta zona de Cisjordania. En su papel de activista, también ha sido voluntario de la organización B'Tselem, el Centro de Información Israelí por los Derechos Humanos de los Territorios Ocupados.

En septiembre de 2024, Ballal relató cómo había acompañado a los residentes de Zanuta, una aldea beduina palestina en el sur de Hebrón, que se "vieron obligados a huir de sus hogares" después del estallido del conflicto entre Israel y Hamás. "Pude ver la tristeza y el dolor que se reflejaban en sus ojos al presenciar la magnitud de la destrucción que los colonos habían dejado en su ausencia", explicaba Ballal en +972 Magazine, una revista independiente fundada por un grupo de periodistas palestinos e israelíes.

"Casi todas las casas habían sufrido daños (...) e incluso la escuela había sido demolida y destruida", señalaba el activista. Zanuta fue una de las muchas comunidades del Área C cisjordanas —las aldeas dentro del Área C están bajo pleno control civil y militar israelí— desplazadas al inicio de la guerra.

Hacia la dirección de 'No Other Land'

Ballal es, junto a Basel Adra, Yuval Abraham y Rachel Szor, codirector de 'No Other Land', el documental que se hizo con el Oscar en la última edición de los premios. La película se rodó durante varios años, entre 2019 y 2023, en las comunidades de Masafer Yatta, y relata la misma situación que Ballal ha denunciado en otros organismos: la demolición y destrucción de las aldeas palestinas en la región y su expulsión de la zona. 'No Other Land' es la primera película de Hamdan Ballal.

Si bien se hizo con la estatuilla de la Academia de Hollywood, 'No Other Land' se enfrentó a un serio problema de distribución en Estados Unidos. "Lo interpreto como algo completamente político", explicó a la revista 'Variety' el codirector del largometraje documental Yuval Abraham, quien ahora ha denunciado la situación de Ballal. "Obviamente, hablamos de ocupación militar israelí en Cisjordania y es algo muy desagradable. La película es muy crítica con las políticas israelíes. Como israelí, creo que es positivo, porque debemos de ser críticos con estas políticas para que puedan cambiar. Pero creo que el debate en Estados Unidos parece ser mucho menos matizado, hay menos espacio para esta crítica".

Aclamada por la crítica, esta coproducción palestino-noruega se estrenó a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), donde ganó el Premio del Público Panorama a Mejor Documental y el Premio de Cine Documental. No obstante, también ha estado nominado y se ha llevado muchos otros galardones: fue el Mejor Documental de los Premios del Cine Europeo; el Premio del Público de IndieLisboa, CPH:DOX y del Visions du Réels de Nyon (Suiza) o el mejor documental en el Independent Spirit Awards, en el Festival de Atenas, en los premios Gotham, en el Festival de Sao Paulo y en los premios de la Asociación de Críticos de Los Angeles.