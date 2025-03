¿Dónde ver 'No Other Land', el documental que ganó el Premio Oscar en 2025?

Dos carteles de 'No Other Land', el documental que ganó el Premio Oscar en 2025

Haberse llevado un Premio Oscar le da una mayor relevancia, pero lo cierto es que 'No Other Land' se ha hecho con muchos otros premios. Aclamado por el público y por la crítica, este documental relata la expulsión masiva de palestinos en una región de la Cisjordania ocupada desde los ojos de Basel Adra, uno de los directores de este largometraje documental que ha tenido un gran éxito en casi todo el mundo. Junto a él, levantaron la estatuilla en los premios de la Academia de Hollywood Yuval Abraham, Rachel Szor y Hamdan Ballal.

Si el documental dio que hablar desde su estreno, en la Berlinale —donde ya se hizo con el premio a mejor documental—, vuelve a estar en boca de todos después de que uno de los codirectores, Hamdan Ballal, fuera agredido y detenido por las fuerzas de Israel, tres semanas después de hacerse con el Oscar. Fue su propio compañero Yuval Abraham quien denunció la agresión y quien explicó, además, que no se le había permitido hablar con un abogado.

La historia de 'No Other Land' es la de Basel Adra, activista de una región palestina ocupada por Israel que ha tenido que luchar, desde su infancia, contra la invasión de Israel. 'No Other Land' documenta la destrucción de los pueblos de su zona, donde los soldados derriban la casa de los palestinos y los expulsan de sus terrenos, al tiempo que relata el momento en el que Adra conoce a Abraham, un periodista israelí que lo apoya en sus esfuerzos.

¿Dónde ver 'No Other Land'?

'No Other Land' se estrenó a nivel global durante el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde ganó el Premio del Público Panorama a Mejor Documental y el Premio de Cine Documental. Actualmente, estas son las plataformas en 'streaming' donde se puede ver el documental completo: