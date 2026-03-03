Hackeando cámaras de tráfico y usando la IA: así se infiltraron la CIA y el Mosad en Irán para acabar con Jamenei

Los detalles Según 'Financial Times', así habrían conseguido los servicios de inteligencia estadounidense e israelí lograr la ubicación de sus objetivos, como el líder supremo, para poder acabar con ellos.

La CIA, con la colaboración del Mosad, ha estado estudiando los movimientos de líderes iraníes, incluido Ali Jamenei, utilizando cámaras de tráfico hackeadas e inteligencia artificial. Jesús Núñez Villaverde señala la infiltración israelí en Irán como clave para eliminar a altos dirigentes. Mientras tanto, los bombardeos en Irán continúan, afectando a Teherán, Isfahán y Shiraz, con objetivos como la oficina presidencial y la radiotelevisión estatal. Donald Trump estima que la guerra podría durar entre cuatro y cinco semanas. Benjamin Netanyahu y Marco Rubio justifican la ofensiva como una "guerra preventiva" para evitar futuros ataques iraníes.

La CIA llevaba meses estudiando los movimientos de los principales líderes iraníes, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei. Y, según 'Financial Times', una de sus acciones para conocer la ubicación de los altos funcionarios fue hackear cámaras de tráfico y usando inteligencia artificial para reconocer a sus objetivos, contando a su vez con la colaboración del Mosad.

"La presencia del Mosad es evidente. La infiltración que tiene Israel en Irán es absoluta, sino no habrían conseguido eliminar al líder supremo ni antes a otros dirigentes", ha explicado en Al Rojo Vivo Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH. De hecho, también se apunta que habría infiltrados en el terreno como complemento a ese rastreo de los movimientos iraníes.

Mientras tanto, los bombardeos sobre Irán no cesan. Y no solo en la capital, Teherán, sino también en ciudades como Isfahán y Shiraz. Según el ejército israelí, han bombardeado la oficina presidencial y un complejo gubernamental en Teherán. Y su último objetivo es la radiotelevisión estatal.

Porque la ofensiva de Estados Unidos e Israel parece no tener límite. Quizá por ello Donald Trump haya asegurado que la guerra todavía podría durar entre cuatro y cinco semanas. Eso sí, Ángeles Espinosa, excorresponsal de 'El País' en Teherán, ha advertido en Al Rojo Vivo del peligro de los ayatolás: ""No infravaloremos el daño que un régimen que se siente acosado puede hacer antes de desaparecer".

Esta denominada "guerra preventiva" sobre la que Benajmin Netanyahu asegura que si "no se actuaba ahora, no se podría hacer nada en el futuro": "Y entonces podrían atacar a EEUU. Podrían chantajearlo", ha afirmado el primer ministro israelí. "Sabíamos que si no lo perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques sufriríamos más bajas", ha apuntado Marco Rubio, secretario de Estado en EEUU.

