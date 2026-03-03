Ahora

Soldados incautos

El error del ejército de Trump: sus soldados publican sus posiciones tras compartir vídeos de cómo interceptan misiles iraníes

Los detalles Trump siempre presume de que tiene el mejor ejército del mundo pero en Catar sus soldados están cometiendo un error de novato: al compartir vídeos de cómo interceptan misiles iraníes, han revelado su posición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la base militar de Fort Bragg en una imagen de archivoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la base militar de Fort Bragg en una imagen de archivoEP
El afán de contarlo todo en redes, nuestra vida, lo que hacemos, dónde estamos, ha abierto una brecha de seguridad en el ejército estadounidense. Varios soldados desplazados en la zona de Catar han publicado vídeos de cómo se interceptaban misiles iraníes. Pero con esos vídeos, estaban dando todas las pistas sobre las baterías de defensas y sus posiciones.

Trump siempre presume de que tiene el mejor ejército del mundo pero en Catar sus soldados están cometiendo un error de novato. Y puede costar muy caro al revelar su posición con un vídeo en redes sociales.

El director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, cuenta a laSexta que de esta manera, los soldados están siendo "incautos" porque están revelando "dónde se esconden".

En las imágenes que se pueden ver en el vídeo que acompaña esta noticia, unos soldados disparan dos defensas aéreas Patriot para interceptar un misil balístico iraní. Fallan y lanzan una tercera batería, que también fracasa. Por lo que no pueden impedir el brutal impacto de la bomba.

Yago Rodríguez apunta que "gastan tres unidades para un misil, una cifra insostenible en el tiempo". En el vídeo se ven los focos del estadio de la base. Una referencia que trasladada a Google Maps descubre la ubicación de la zona de disparo de los Patriots y el lugar desde donde filman.

Han quedado expuestos. Son un blanco fácil aunque EEUU haya destrozado las instalaciones nucleares iraníes. Un grave descuido que deja sin margen de error a los soldados estadounidenses en Catar, que ya han logrado interceptar las amenazas.

