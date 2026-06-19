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Los armadores de buques piden claridad urgente sobre cómo se garantizará el paso por el estrecho de Ormuz

Los detalles Intertanko, con sede en Londres, señala en un comunicado que, tras el acuerdo que pone fin al conflicto entre EEUU e Irán, los armadores necesitan certeza sobre los pasos para dar seguridad a los marineros.

Varios barcos, navegando por Ormuz Varios barcos, navegando por OrmuzReuters
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La Asociación Internacional de Armadores Independientes de Buques Tanque (Intertanko) ha pedido claridad urgente sobre las medidas prácticas que permitirán garantizar el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, tras el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Intertanko, con sede en Londres, señala en un comunicado que, tras el acuerdo que pone fin al conflicto entre EEUU e Irán, los armadores necesitan certeza sobre los pasos para dar seguridad a los marineros.

Estas medidas, subraya la nota publicada en su página web, deben ser acordadas e implementadas. Intertanko considera que debe ser prioritario eliminar todas las amenazas de minas y, una vez finalizado este proceso, los gobiernos involucrados deben emitir un mensaje claro e inequívoco al sector.

Agrega que es fundamental considerar, acordar y comunicar a los buques en la región y a aquellos que tienen previsto transitar por el estrecho la información clave sobre la gestión y el tránsito de los buques. Phillip Belcher, director de Intertanko Marine, dijo que, "a medida que avanzamos, es necesario recalcar la situación del tránsito por el estrecho de Ormuz. El artículo 5 del Memorando de Entendimiento establece que no se cobrarán peajes durante los primeros 60 días; sin embargo, el futuro es incierto y lo determinará Irán tras el diálogo con Omán y las conversaciones con los Estados del Golfo".

"El resultado final de estas conversaciones debe ser el fortalecimiento del principio fundamental de que el estrecho de Ormuz debe permanecer libre de cargos y abierto a todos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", subrayó.

"Una vez adoptadas estas medidas, el sector naviero debería tener la seguridad necesaria para reanudar el transporte mundial de comercio y energía a través de la zona, y los marineros podrán retomar el papel para el que se formaron, en lugar de ser expuestos a la primera línea de un conflicto geopolítico", puntualizó Belcher.

EEUU e Irán firmaron el miércoles, de forma telemática, un acuerdo de entendimiento para poner fin a la guerra y que fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, así como la reapertura del estrecho de Ormuz.

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