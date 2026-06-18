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Un pacto telemático

Ni firma conjunta ni apretón de manos: EEUU e Irán cancelan el acto en Suiza para la firma de su 'Memorando de Entendimiento'

Sí, pero... JD Vance espera poder viajar al país alpino para comenzar desde allí las conversaciones para el acuerdo definitivo.

Donald Trump muestra el acuerdo con Irán tras firmarlo en Versalles
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En Versalles, arropado por líderes europeos y con su famoso rotulador. Así ha firmado Donald Trump el 'Memorando de Entendimiento' con Irán, de forma telemática. Ha sido un final atípico, digno de una guerra en la que Trump se metió y que ha querido cerrar a toda costa.

Porque al final, ni firma conjunta en una sala con banderas, ni apretón de manos, ni fotografía oficial. Lejos de lo que debería escenificar el fin de una guerra, la firma del llamado 'Memorando de Entendimiento de Islamabad' se ha rubricado con los líderes de los países implicados a miles de kilómetros.

El presidente estadounidense estaba acompañado de Emmanuel Macron en Versalles, Francia. "Gran trabajo", le dijo el presidente francés.

El documento se mandó después a Irán y, finalmente, en Islamabad se ha zanjado el asunto con la firma de Pakistán, que ha ejercido de mediador.

Entre aplausos, Trump celebró el acuerdo acordándose de los mercados. "Baja el petróleo, suben las acciones", aseguró.

Después, embriagado de éxito, lo confirmó a su manera. "Está firmado, sí. Está firmado en Versalles", declaró a la prensa.

Cancelan el acto en Suiza

El encuentro presencial estaba previsto para este viernes en Suiza, pero el acto ha sido cancelado. Las autoridades iraníes avisaron el miércoles que no estaba confirmado y, al final, el primer ministro de Pakistán ha tenido que borrarlo de su agenda.

Aun así, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha comentado este jueves que le gustaría viajar a Suiza este fin de semana para empezar desde allí las "conversaciones técnicas" para el acuerdo de paz definitivo.

Ambas partes cuentan con un plazo de 60 días para negociarlo. Mientras tanto, deberán cumplir el tratado alcanzado y que no suscriben ni Israel ni Hizbulá, precisamente los que lo pueden dinamitarlo.

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