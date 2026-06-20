Netanyahu lleva al límite la paz de Trump con Irán: Israel deja seis muertos en nuevos ataques a Líbano pese al alto al fuego

Vista de los bombardeos del ejercito israelí de este viernes sobre la ciudad de Nabatieh

Entre líneas Unas acciones que dejan en entredicho la relación EEUU-Israel solo unas horas después de que el presidente estadounidense asegurara que frenaría los ataques israelíes porque allí le "respetan mucho" y hacen lo que él dice.

Benjamin Netanyahu parece estar intensificando los esfuerzos para desestabilizar la paz entre Estados Unidos e Irán, mientras Israel continúa bombardeando Líbano, dejando al menos seis muertos este sábado. Esto ocurre poco después de que Donald Trump afirmara que podría detener los ataques israelíes debido al respeto que le tienen en Israel. Sin embargo, Israel ha violado el alto el fuego con Hizbulá, realizando al menos 13 ataques aéreos que han causado 47 muertos. El Ejército libanés denuncia que estas agresiones buscan obstaculizar la estabilidad en Líbano. Por otro lado, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha llegado a Irán para intentar retomar las negociaciones entre Teherán y Washington, tras la suspensión de las conversaciones en Suiza.

Benajmin Netanyahu parece seguir destinando muchos esfuerzos en romper la frágil paz que ha traído el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Israel sigue bombardeando Líbano en unos ataques que este sábado han dejado al menos seis muertos y lo hace solo horas después de que Donald Trump asegurara que lograría frenar los ataques israelíes porque en el país hebreo le "respetan mucho".

Este viernes se había decretado un nuevo alto el fuego entre Israel y Hizbulá que no se está cumpliendo. Israel se ha saltado este alto el fuego con al menos 13 ataques aéreos que han provocado 47 muertos durante las siguientes horas al acuerdo y, lejos de parar, han continuado este sábado.

De hecho, nuevos bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano han dejado al menos seis muertos desde las 09:00, entre ellos un militar. El Ejército de Líbano, en su mensaje que confirma la muerte del militar, ha denunciado la continuación desde esta mañana de "las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur". El Ejército israelí ha alcanzado en su última escalada "amplias zonas hasta llegar al valle de la Becá" y uno de estos ataques acabó con la vida de un militar libanés en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye.

"Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha denunciado el Ejército libanés en un comunicado. Por otro lado, la agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha informado de que otro bombardeo israelí ha matado a cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en la localidad de Berish, y hay que sumar otro fallecido más en un bombardeo sobre la localidad de Arabsalim, que ha destruido un edificio y sepultado a siete personas entre los escombros, cuyo estado de salud se desconoce.

Las palabras de Trump

Unos ataques que dejan en entredicho las palabras de Trump. El presidente estadounidense, en una entrevista concedida al portal Axios emitida durante la noche del viernes, había asegurado que Israel cesaría sus ataques contra Líbano. "Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo", ha señalado sobre las autoridades israelíes.

Trump ha dicho que el primer ministro israelí "ha trabajado bien" con él, pero que "'Bibi' les dirá: 'Somos nosotros los que tenemos las armas, somos nosotros los que controlamos todo, somos nosotros los que tenemos los bombarderos B-2', etcétera".

Así, ha reiterado que su relación con el jefe del Ejecutivo israelí "es buena", si bien ha reconocido que "tenemos que hacer que mantenga un poco la cordura". "Le dije a 'Bibi': 'Puedes ser un poco más delicado. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien de Hizbulá entra en él".

Durante la entrevista, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a hacer un énfasis en que se ha firmado un "alto el fuego total" en "todos los frentes, incluyendo en Líbano", después de que el Ejecutivo israelí se haya distanciado del acuerdo y haya manifestado en repetidas ocasiones que no les involucra.

Reunión Pakistán-Irán

Por su parte, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha llegado a Irán para reunirse con altos cargos de la República Islámica, después de la suspensión de la ronda de negociaciones entre Teherán y Washington que debía celebrarse el viernes en Suiza, con el objetivo de tratar de que se retomen las conversaciones entre las partes.

El avión que transportaba al ministro paquistaní ha aterrizado al mediodía, hora local, en la ciudad nororiental de Mashad, según ha informado la agencia Tasnim. Poco antes de su llegada, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, anunció que Naqvi se reunirá con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y con el ministro del Interior, Eskandar Momeni.

En declaraciones a la agencia ISNA, Bagaei ha explicado que el viaje se realiza en el marco de los esfuerzos de Islamabad como mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. No está claro si las reuniones tendrán lugar en Mashhad o si Naqvi se trasladará a Teherán más tarde.

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