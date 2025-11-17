Lanza una moneda a la Fontana de Trevi para pedir un deseo y termina dándole a un turista

La puntería le ha jugado una mala pasada a esta joven cuando trataba de pedir un deseo lanzando una moneda a la Fontana di Trevi. Aquí puedes ver el "vergonzoso" momento.

Una de las imágenes más virales cuando llegas a la 'Fontana di Trevi', en Roma, es ver cómo todo el mundo lanza su moneda a la fuente para pedir un deseo. Sin embargo, a la chica del viral que presenta Alfonso Arús parece que le persigue la mala fortuna.

Como podemos ver en el vídeo que acompaña la noticia, la joven está pidiendo su deseo con la moneda en la mano cuando, de pronto, la lanza para que caiga en el interior con tan mala suerte que va directa a la cabeza de un turista.

"Estaba buscando el vídeo perfecto y ha terminado provocando un vergonzoso accidente del que, por cierto, no se disculpa", comenta el presentador del programa tras ver el viral en el plató.

