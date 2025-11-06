La inspiradora rutina de María Fernández, la joven con discapacidad visual que vive entre Sevilla y Barcelona: "No siempre es fácil"

En Aruser@s, comparten el vídeo viral de María Fernández, la joven sevillana de 28 años que muestra cómo es un "lunes cualquiera" en su vida entre Sevilla y Barcelona con un 79% de discapacidad visual.

"No siempre es fácil, pero sé que lo que hago hoy me acerca a los objetivos que quiero cumplir mañana", relata María Fernández, una joven sevillana de 28 años con un 79% de discapacidad visual que vive en Sevilla, pero trabaja en Barcelona. Desde su canal '@oquetunoves__' muestra cómo organiza su jornada laboral y sus desplazamientos semanales.

Su día comienza de madrugada. A las cinco de la mañana toma un vuelo rumbo a Barcelona, donde trabaja como "agente inmobiliaria online y enseñando a personas ciegas a usar tecnología". "Al tener discapacidad visual, solicito asistencia, que es un servicio gratuito que ofrece el aeropuerto", explica la joven, mostrando cómo el acompañamiento le facilita moverse hasta la parada del autobús.

Tras una jornada completa y una breve pausa para merendar, María continúa su labor haciendo "varias llamadas a clientes a los que ayuda a vender su vivienda". Finalmente, regresa a casa con las maletas.

Desde el plató de Aruser@s, destacan su profesionalidad y energía. "Es muy profesional y tiene una gran vitalidad para llevar a cabo esa rutina todos los lunes", comenta Alfonso Arús con admiración.

