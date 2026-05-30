Huyen de sus hogares con lo puesto: la terrible situación de libaneses tras recibir órdenes de desplazamiento forzado del Ejército israelí

Los detalles A pesar del alto el fuego, los israelíes atacan y continúan su expansión por el territorio libanés. Suben incluso a las redes sociales el momento en el que profanan casas y ocupan aldeas.

En Nabatieh, Líbano, los residentes huyen en ambulancias escoltadas por el ejército libanés ante la inminente ocupación israelí. Israel justifica sus acciones bajo la bandera de la autodefensa, calificando a los libaneses de terroristas, y ha logrado cruzar el río Litani por primera vez desde 2006, con el objetivo de avanzar hasta el río Zahrani, lo que representa el 15% del territorio libanés. Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, recuerda que el derecho internacional humanitario protege a los civiles y trabajadores sanitarios, aunque no se respeta. En las últimas horas, 18 personas han muerto en bombardeos, mientras Hizbulá responde con drones y cohetes en el norte de Israel.

Con apenas algunas de sus pertenencias en bolsas, libaneses huyen de la ciudad de Nabatieh en una ambulancia y escoltados por el Ejército libanés. Las tropas israelíes están a punto de ocupar su ciudad, de profanar sus hogares y de subirlo a redes sociales, como ya han hecho con otras aldeas.

Mientras, Israel se apresura a enarbolar la bandera de la autodefensa y a calificarles a ellos de terroristas para blindarse frente a la condena internacional. Y les está funcionando porque es la primera vez desde 2006 que el Ejército cruza el río Litani. Su nuevo objetivo ahora es ocupar el territorio libanés hasta el río Zahrani, lo que supone un 15% del país.

"El derecho internacional humanitario establece claramente que los civiles, incluidos los trabajadores sanitarios, deben ser protegidos", afirma al respecto Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU. Sin embargo, esto no se cumple y el personal sanitario llega a esperar hasta 40 minutos antes de iniciar un rescate porque ya es habitual que Israel los bombardee mientras ayudan a los heridos.

Solo en las últimas horas, al menos 18 personas han sido asesinadas en bombardeos indiscriminados, lo que demuestra que Trump no es capaz de controlar a su 'amigo' Netanyahu y de cumplir la promesa del pasado 17 de abril que permitió iniciar un alto el fuego.

Por su parte, Hizbulá ha respondido con drones FPV guiados por fibra ótica difíciles de rastrear y con numerosos cohetes que han provocado el caos este sábado en la zona costera del norte de Israel.

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