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Las raíces del Castrismo: los descendientes de Fidel y Raúl siguen teniendo mucha influencia en Cuba

Los detalles Los hijos y nietos de Fidel y Raúl Castro mantienen todavía a día de hoy mucho poder dentro y fuera de la isla.

Las raíces del Castrismo: los descendientes de Fidel y Raúl siguen teniendo mucha influencia en Cuba
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Más allá de las figuras de Fidel y Raúl Castro, las raíces del Castrismo continúan a día de hoy extendiéndose en muchas esferas dentro y fuera de Cuba. Algunos de sus descendientes acaparan no sólo poder, sino también, mucha influencia en la isla. Y es que tanto Fidel como Raúl tienen muchos descendientes. Fidel Castro tuvo nuevo hijos y Raúl cuatro.

Uno de esos herederos clave es Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl. De hecho, posiblemente es uno de los que más poder real tiene dentro del sistema cubano porque participa en las reuniones con EEUU y es quien supervisa el servicio de inteligencia del país.

También está Mariela Castro. Ella también es hija de Raúl y tal vez sea la más 'progresista' del régimen. Dirige el Centro Nacional de Educación Sexual y es muy influyente en los derechos LGTBIQ+. Aunque otro descendiente con gran influencia es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el considerado nieto favorito de Raúl Castro. En su caso, es un coronel del Ministerio del Interior y una de las figuras más influyentes dentro del círculo de poder de la isla porque tiene acceso directo a las negociaciones secretas con Estados Unidos.

El último, pero no por ello menos importante, es Sandro Castro, el hijo influencer de Fidel. Él es el más mediático y polémico de todos ya que es conocido (y criticado) por mostrar un alto nivel de vida en las redes que contrasta con la realidad de la isla, donde sus compatriotas viven sumidos en la pobreza.

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