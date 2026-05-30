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En Cuba lo celebran

La foto del jefe de las tropas de EEUU junto a generales cubanos, una imagen de enorme trascendencia

¿Por qué es importante? En Cuba celebran especialmente "la posibilidad de que dos gobiernos que tienen disputas sean capaces de sentarse y hablar de manera profesional sobre cuestiones técnicas".

El jefe de las tropas estadounidenses en Latinoamérica junto a varios generales cubanos

Si analizamos la fotografía del jefe de las tropas estadounidenses en Latinoamérica junto a varios generales cubanos, nos damos cuenta de su enorme trascendencia. Y es que la imagen ha sido tomada durante una reunión en la Bahía de Guantánamo, un encuentro totalmente inusual en el que ambas partes dicen haber hablado sobre seguridad.

En Cuba celebran especialmente "la posibilidad de que dos gobiernos que tienen disputas, diferencias políticas, sean capaces de sentarse y hablar de manera profesional sobre cuestiones técnicas", tal y como señala Rodney González, director de Asuntos Legales en el Ministerio de Exteriores de Cuba.

Precisamente, hace poco más de dos semanas se produjo otra situación que no se veía desde la Revolución cubana: la reunión del jefe de la CIA con altos funcionarios cubanos para transmitirles un mensaje de Donald Trump. En él, el republicano les ofrecía cooperación económica si se producían cambios fundamentales en el país.

Estos encuentros se producen en medio de la asfixia a la que Washington está sometiendo a la isla. Mientras, Donald Trump ha ido elevando sus amenazas y sus presiones contra la que se ha referido como "una nación fallida", acusando a Raúl Castro de asesinato por el derribo de dos avionetas en 1996 y, al mismo tiempo, endureciendo el bloqueo y dejando al país sin una gota de combustible.

La situación es extrema y un nuevo petrolero ruso que se dirigía a Cuba ha tenido que desviarse.

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