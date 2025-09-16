El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk habría confesado su crimen en un chat: "He sido yo. Siento lo que ha ocurrido"

El contexto El director del FBI, Kash Patel, asegura que los agentes han hallado una nota en la que Tyler Robinson indicó que tenía la "oportunidad de eliminar a Charlie Kirk" y que lo haría.

"He sido yo. Siento todo lo que ha ocurrido". Son los mensajes que publicó el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, en un chat de Discord después de haber disparado al activista ultra en la universidad de Utah Valley.

Así lo desvela el 'Washington Post', información que se suma a la entrevista concedida por el director del FBI, Kash Patel, en 'Fox News', en la que confirma que escribió un mensaje de texto amenazante y una nota física.

Patel confirma que Robinson escribió una nota física indicando que tenía la "oportunidad de eliminar a Charlie Kirk" y que lo haría. La nota ya ha sido destruida, pero los investigadores han recopilado pruebas forenses de su existencia y han confirmado su contenido mediante interrogatorios.

Las autoridades policiales creen que Robinson actuó solo al dispararle a Kirk, pero investigan si alguien más participó en la conspiración para el asesinato. Se espera que Robinson, de 22 años, sea acusado formalmente por este crimen el martes. Esa misma jornada está previsto que comparezca por primera vez ante el tribunal por video desde su celda.

El director de FBI ha confirmado que se ha hallado ADN que coincidía con el del sospechoso en una toalla que rodeaba al fusil que se cree que es el arma homicida y en un destornillador hallado en el tejado.