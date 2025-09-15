Ahora

El presunto asesino de Charlie Kirk dejó su ADN en objetos hallados en la escena del crimen

Los detalles Robinson dejó un destornillador en el tejado desde el que supuestamente disparó a Kirk y, tras bajar de la azotea y dirigirse a una zona boscosa aledaña al campus de la Universidad Utah Valley (UVU), envolvió el rifle Mauser de caza empleado en una toalla de color oscuro, según han detallado las autoridades.

El director del FBI, Kash Patel, dijo este lunes que se ha identificado el ADN de Tyler Robinson, el supuesto asesino del activista conservador Charlie Kirk, en dos objetos hallados en la escena del crimen y también apuntó a que el hombre escribió una nota detallando sus planes antes del asesinato.

"Tenemos el ADN del destornillador que se encontró en la azotea y el de la toalla que envolvía el arma de fuego", explicó Patel en una entrevista con la cadena Fox News. Robinson dejó un destornillador en el tejado desde el que supuestamente disparó a Kirk y, tras bajar de la azotea y dirigirse a una zona boscosa aledaña al campus de la Universidad Utah Valley (UVU), envolvió el rifle Mauser de caza empleado en una toalla de color oscuro, según han detallado las autoridades.

Patel también dijo que el FBI cree que Robinson escribió una nota antes del asesinato y que "básicamente decía: 'Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar'". A su vez, el diario 'The Washington Post' informó hoy que ha obtenido capturas de pantalla de chats en la plataforma Discord en los que Robinson parece haber confesado a sus amigos el asesinato poco antes de entregarse a la policía.

"Hola a todos, tengo malas noticias", dice un mensaje enviado desde la cuenta de Robinson, que aparentemente añadió después "Fui yo ayer en la UVU. Lo siento mucho". Ese intercambio tuvo lugar el pasado jueves unas dos horas antes de que las autoridades detuvieran al sospechoso.

Robinson, de 22 años, no está cooperando con las autoridades ni les ha confesado de momento el crimen, y se espera que el estado de Utah presente cargos contra él en las próximas horas y que lo acuse de asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte. Kirk fue asesinado el pasado 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes de UVU en un gran evento celebrado en el exterior del campus

