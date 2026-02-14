Los detalles El presidente ucraniano ha afirmado que está dispuesto a cambiar la legislación nacional para facilitar el proceso si se lo pide Trump. "Dadnos un alto el fuego", insiste.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha manifestado su disposición a convocar elecciones si se establece un alto el fuego de dos meses, respondiendo así a las demandas de votación de Estados Unidos. Zelenski, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, expresó su disposición a modificar la legislación nacional si Donald Trump lo solicita, y destacó la gravedad del conflicto en Ucrania, comparándolo con ataques con misiles balísticos. Además, subrayó su esfuerzo por detener la guerra, lo que podría facilitar la entrada de Ucrania en la OTAN, destacando la fuerza de su ejército y la importancia de decisiones independientes de Putin.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha afirmado que convocará elecciones en su país en el caso de que haya un alto el fuego de dos meses. Todo, como respuesta al as demandas de votación de EEUU tras las que ha afirmado incluso que está dispuesto a cambiar la legislación nacional para facilitar el proceso si se lo pide Donald Trump.

"Estoy dispuesto a demostrar que estamos preparados", ha afirmado Zelenski, que confirma una posible apertura de proceso electoral si se cumple dicho alto el fuego: "Iremos a elecciones".

Así lo ha dicho en la Conferencia de Seguridad de Múnich, desde la que ha respondido a las comparativas de las elecciones de Lincoln en medio de la Guerra Civil de EEUU: ¿Cómo se puede comparar? Nuestra gente sufre ataques con misiles".

"Esto no es una simple guerra terrestre. Nos están atacando con misiles balísticos. Dadnos un alto el fuego", ha argumentado el presidente de Ucrania.

En ese sentido, Zelenski ha afirmado estar dispuesto a cambiar su legislación si Trump quiere que haya elecciones y ha incluso bromeado: "Podemos dar a los rusos un alto el fuego si convocan elecciones".

El presidente de Ucrania ha subrayado que está haciendo "todo lo posible para parar esta guerra". Una que, una vez terminada, podría suponer el ingreso de su país en la OTAN para presumir de Ejército.

"Nuestros soldados son los más fuertes de Europa gracias a nuestro héroes. Creo que no sería lo más sensato dejarles fuera de la OTAN. Al menos, que sea vuestra decisión, no la de Putin", ha concluido.

