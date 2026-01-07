Ahora

Nuevo objetivo de EEUU

Los verdaderos motivos de Trump para invadir Groenlandia: el control del Ártico, el oro y los minerales raros

Los detalles La relevancia de esta zona se ha multiplicado en los últimos años debido al deshielo, que día tras día abre nuevas rutas navegables para el comercio marítimo que están siendo explotadas por Rusia y China.

Los verdaderos motivos de Trump para invadir Groenlandia: el control del Ártico, el oro y los minerales raros
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tras capturar a Nicolás Maduro, Groenlandia es el nuevo anhelo de Donald Trump. El presidente estadounidense puso sus ojos en la isla ártica, administrada por Dinamarca, nada más regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, y tras lograr deponer al presidente venezolano quiere que sea su próximo gran logro en sus planes expansionistas.

Lo es, en parte, porque este territorio tiene una posición estratégica que la hace crucial para dominar el comercio a través del océano Ártico, que cada vez es más accesible tanto para los países europeos como, sobre todo, para los asiáticos.

La relevancia de esta zona se ha multiplicado en los últimos años debido al deshielo, que día tras día abre nuevas rutas navegables para el comercio marítimo. Estados Unidos ya tiene allí la base espacial de Pituffik y no le agradan los movimientos navales por esas aguas, que cada vez están más copadas de navíos rusos.

Por eso, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha denunciado las "numerosas incursiones muy agresivas de Rusia y China", reivindicando así la importancia de que Washington controle la zona. Precisamente por ese motivo, la Casa Blanca intenta convencer a los groenlandeses de que estarían mucho más protegidos formando parte de Estados Unidos que quedando a merced de las grandes potencias orientales.

El oro y los minerales, el otro gran motivo

Pero Groenlandia no es solo una isla crucial para controlar el comercio en el hemisferio norte. También lo es desde el punto de vista de los recursos naturales. Se trata de un territorio rica en oro, uranio, cobre y diversos tipos de tierras raras.

Europa rechaza el plan de Trump

Ante las amenazas de Trump a Groenlandia, Europa ha respondido con contundencia. Lo han hecho siete de los principales líderes europeos firmando una declaración conjunta que incluye, además de a Pedro Sánchez, al presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el polaco, Donald Tusk; el del Reino Unido, Keir Starmer, y el primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen.

En esa declaración, los siete mandatarios han rechazado las amenazas de Donald Trump a Copenhague y han defendido la autonomía de la región y la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca. "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen", aseguran estos siete dirigentes, que añaden que "a seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad fundamental para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica".

"Estados Unidos es un socio esencial en este empeño, tanto como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el reino de Dinamarca y Estados Unidos de 1951", han resaltado los gobiernos España, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Reino Unido y Dinamarca, recordando así que, en caso de efectuar un ataque contra Groenlandia, sería la propia Casa Blanca, líder histórica de la OTAN, la que estaría atentando militarmente contra la propia Alianza Atlántica.

Las 6 de laSexta

  1. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo
  2. Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"