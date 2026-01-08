Vance afirma que los medios "mienten" tras el asesinato de una mujer a manos del ICE y que el agente que disparó tiene "inmunidad absoluta"

El contexto El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su coche lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, ha defendido la actuación de los agentes del ICE que mataron a una mujer en Minneapolis, acusando a los medios de mentir sobre el incidente. Vance afirmó que la mujer intentó atacar a los agentes, mientras que las autoridades locales, incluyendo el alcalde Jacob Frey y el jefe de Policía, desmintieron estas afirmaciones tras analizar las imágenes. Según ellos, la mujer conducía lejos de los agentes cuando fue abatida. La víctima, Renee Nicole Good, era una poeta y madre de tres hijos. El suceso ha provocado protestas y una división en la opinión pública estadounidense.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha defendido este jueves la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que la víspera mataron a una mujer en la ciudad de Minneapolis. Vance ha dicho que son los radicales de izquierda los que estaban violentando a sus agentes y que los medios mienten.

"Vosotros, los medios, habéis estado mintiendo sobre el ataque. Ese hombre estuvo a punto de morir por esa mujer y lo único que hizo fue defenderse. Deberías estar avergonzados", ha dicho el vicepresidente estadounidense a pesar de que el alcalde de la ciudad y el propio jefe de Policía desmintieran ya este miércoles que la mujer tuviese intenciones de atacar a los agentes después de analizar las imágenes.

Además, ha señalado que el agente de inmigración que disparó la bala que la mató "está protegido por inmunidad absoluta" y ha acusado a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al funcionario con su vehículo.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su coche lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

Ante tal asesinato, tras comprobar dichas imágenes, la población estadounidense se dividía entre dos versiones que algunos expertos ya señalan como "la real y la del Gobierno". Cientos de personas decidían salir a la calle para protestar tras el asesinato, sobre todo tras conocer la descripción de la víctima mortal: una mujer de 37 años, poeta y madre de tres hijos. Familiares y vecinos de la mujer asesinada confirmaban su identidad a diferentes medios de comunicación para defender a Renee Nicole Good, con nombre y apellidos.

