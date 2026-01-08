Ahora

poeta y madre de tres hijos

Vance afirma que los medios "mienten" tras el asesinato de una mujer a manos del ICE y que el agente que disparó tiene "inmunidad absoluta"

El contexto El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su coche lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, este jueves en la Casa Blanca.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha defendido este jueves la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que la víspera mataron a una mujer en la ciudad de Minneapolis. Vance ha dicho que son los radicales de izquierda los que estaban violentando a sus agentes y que los medios mienten.

"Vosotros, los medios, habéis estado mintiendo sobre el ataque. Ese hombre estuvo a punto de morir por esa mujer y lo único que hizo fue defenderse. Deberías estar avergonzados", ha dicho el vicepresidente estadounidense a pesar de que el alcalde de la ciudad y el propio jefe de Policía desmintieran ya este miércoles que la mujer tuviese intenciones de atacar a los agentes después de analizar las imágenes.

Además, ha señalado que el agente de inmigración que disparó la bala que la mató "está protegido por inmunidad absoluta" y ha acusado a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al funcionario con su vehículo.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su coche lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

Ante tal asesinato, tras comprobar dichas imágenes, la población estadounidense se dividía entre dos versiones que algunos expertos ya señalan como "la real y la del Gobierno". Cientos de personas decidían salir a la calle para protestar tras el asesinato, sobre todo tras conocer la descripción de la víctima mortal: una mujer de 37 años, poeta y madre de tres hijos. Familiares y vecinos de la mujer asesinada confirmaban su identidad a diferentes medios de comunicación para defender a Renee Nicole Good, con nombre y apellidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos entre los que hay seis españoles y agradece la mediación a Zapatero, Lula y Qatar
  2. Sánchez defiende no ser "vasallos" de Trump y alerta del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"
  3. Nadie se fía del pacto Gobierno-ERC para Cataluña: el PP habla de "desigualdad", para Junts "perpetua el café para todos" y presidentes como Page dicen 'no'
  4. Guardiola ofrecerá a Vox una coalición para entrar en el Gobierno de Extremadura
  5. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid
  6. La juventud eterna de la mascota virtual: el Tamagotchi cumple 30 años y sigue cautivando a generaciones con su cuarto resurgir