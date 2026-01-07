Un residente en Groenlandia sobre los planes de EEUU de hacerse con el país: "Las formas de Trump han generado un movimiento en contra entre la población"

Ramón Larramendi, explorador y residente en Groenlandia, habla en directo para Al Rojo Vivo y subraya que, en el caso de que se hubiera planteado de una forma amistosa o diplomática, la posibilidad de que EEUU, pero el modo en que se ha producido ha generado un movimiento en contra.

Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia. Y no es algo nuevo. Desde el inicio de su mandato, el presidente EEUU ha insistido en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de tomar el control de la isla, pero la polémica cobró fuerza esta semana después de que uno de sus principales asesores, Stephen Miller, durante una entrevista, no descartara la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio.

El español Ramón Larramendi, explorador y residente en Groenlandia, habla en directo para Al Rojo Vivo y confiesa que la población de la isla está "estupefacta", que no acaba de creérselo aún: "Hay un gran temor por lo que pueda ocurrir". Porque, tal como explica, "Groenlandia ya tiene una influencia americana enorme en la isla con una base militar, científica y logística importantísimas. Llevan 80 años de presencia militar". "Desconcierto y temor son las palabras que mejor definen a la población".

Ahora bien, EEUU asegura que quiere comprar la isla (aunque no se descarta la posibilidad de la invasión terrestre) y Groenlandia tiene la capacidad de llevar a cabo un referéndum de determinación para separarse de Dinamarca, a quien pertenece, y unirse así a EEUU. ¿Estarían dispuestos a explotar sus minas y su petróleo, como hacen otros?

Según Larramendi, "por supuesto" que están dispuestos a exportarlos porque "el camino hacia la independencia se va a financiar con la minería. Es algo que se sabe". Y en cuanto al referéndum, responde el explorador, "Groenlandia puede hacer este referéndum pero el problema es que es un país necesariamente dependiente".

"Antes de toda la saga de Trump, en la isla había una cierta tendencia de gente que pensaba que podía ser posible llegar a un acuerdo con EEUU y acabar con la colonización danesa. Hay un sentimiento muy importante de descolonización de querer terminar con ella porque hay mucho resentimiento hacia Dinamarca y eso Trump no lo ha sabido explotar, y era algo que se podía haber hecho el año pasado, en enero; sin embargo, ha generado tal rechazo el modo, las formas y el cómo se ha producido que ha generado un movimiento en contra".

De este modo, "por un lado, están por un lado, las ganas de descolonización de Dinamarca, pero por otro está la sensación de entrar en algo mucho peor (...) "Es complejo saber qué va a ocurrir y ver qué condiciones va a poner EEUU para que pertenezcan a ellos. Pudiera ser que llegara a ocurrir. No descarto nada. Pero la población está totalmente en contra de esta ingerencia".

Según concluye Larramendi, "en el caso de que se hubiera planteado de una forma amistosa o diplomática, añade el explorador, la posibilidad de que EEUU sedujera a la población de Groenlandia era grande, pero el modo en que se ha producido ha generado un movimiento en contra". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.