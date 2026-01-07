Rubio anuncia una reunión con Dinamarca para hablar sobre Groenlandia en pleno afán imperialista de Trump

¿Por qué es importante? "Si el presidente identifica una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, todo presidente tiene la opción de abordarla por medios militares. Como diplomático, que es lo que soy ahora, y en lo que trabajamos, siempre preferimos resolverlo de diferentes maneras, incluso en Venezuela", ha declarado el secretario de Estado de EEUU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles que se reunirá con Dinamarca para hablar sobre Groenlandia "la próxima semana". Así lo ha dicho en medio del aumento de las tensiones tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llegado a decir que su país "necesita" Groenlandia esgrimiendo motivos de "seguridad nacional" y por ser "un lugar muy estratégico".

"Si el presidente identifica una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, todo presidente tiene la opción de abordarla por medios militares. Como diplomático, que es lo que soy ahora, y en lo que trabajamos, siempre preferimos resolverlo de diferentes maneras, incluso en Venezuela", ha declarado Rubio a la prensa cuando se le preguntó si EEUU estaba dispuesto a arriesgar la alianza de la OTAN al optar por una opción militar.

Tras estas declaraciones, la Casa Blanca ha comunicado que ya están hablando sobre cómo sería una posible compra de la isla, un estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Así mismo, han señalado que "todas las opciones están sobre la mesa" y que la primera es la diplomacia. Mientras, la posible anexión de Groenlandia es un tema que está siendo activamente discutido por Trump y el equipo de Seguridad Nacional.

El presidente estadounidense ha afirmado a su vez este miércoles que EEUU siempre apoyaría a la OTAN y que Rusia y China solo temían a la alianza mientras Estados Unidos fuera miembro. "Siempre apoyaremos a la OTAN, incluso si ellos no nos apoyan", ha declarado en una publicación en Truth Social. Trump y funcionarios de su administración han lanzado recientemente una serie de amenazas de tomar Groenlandia, lo que ha aumentado considerablemente la tensión con Dinamarca, miembro de la OTAN.

La OTAN señala que la seguridad de un aliado es "colectiva"

Ante esto, la OTAN ha respondido este miércoles que la seguridad de un Estado miembro se basa en "la defensa colectiva" y que ese principio se aplica "en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte", después de que Estados Unidos haya reclamado la soberanía de Groenlandia. Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la Alianza Atlántica, que han recordado que el Ártico "tiene una importancia estratégica creciente" y que la OTAN tiene "un claro interés en mantener la seguridad y la estabilidad en la región".

"La seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva: la seguridad de un aliado es inseparable de la seguridad de todos. Esto se aplica en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte", han esgrimido esas mismas fuentes.

La Alianza Atlántica también ha recordado que el reciente acuerdo alcanzado en 2025 en la Cumbre de la Haya, en el que los países miembro se comprometieron a aumentar el gasto en defensa hasta un 5% de su PIB -excepto España-, ya implica un refuerzo de la disuasión y la defensa de la OTAN, "también en el Ártico".

"La OTAN está además intensificando su atención al Alto Norte mediante una mejor conciencia situacional, entrenamiento y ejercicios para garantizar la preparación en todas las condiciones, y los Aliados están invirtiendo en capacidades aéreas y marítimas clave", ha concluido la Alianza en su mensaje.

