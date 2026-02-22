Ahora

Escándalo británico

"Él está sudando ahora": la imagen del expríncipe Andrés tras salir de comisaría, colgada en el Louvre

El contexto La fotografía se vincula a comentarios que su principal acusadora, Virginia Giuffre, hizo en el pasado sobre encuentros con el exduque en los que él estaba "muy sudado".

"Él está sudando ahora": la imagen del expríncipe Andrés tras salir de comisaría, colgada en el Louvre
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una imagen que ha dado la vuelta al mundo muestra al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, saliendo en coche de una comisaría de Policía en Norfolk, Reino Unido. La foto ha sido colgada y enmarcada en el famoso museo del Louvre, en París, por activistas bajo el título "Él está sudando ahora", haciendo referencia a una de las acusaciones que ha marcado el escándalo que rodea al miembro de la realeza británica.

Así, la fotografía, que también ha ocupado portadas en todo el mundo, se vincula a comentarios que su principal acusadora, Virginia Giuffre, hizo en el pasado sobre encuentros con Andrés en los que, según su relato, él estaba "muy sudado". Sin embargo, la defensa del exduque de York afirmó en ese momento que su cliente tenía una condición médica que le impedía sudar.

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido el 19 de febrero de 2026, durante una investigación en curso relacionada con un "mal uso" de su cargo y con los archivos y conexiones del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores y hallado muerto en prisión en 2019.

Detención el día de su cumpleaños

La detención se llevó a cabo en la finca de Sandringham el mismo día en que el expríncipe cumplía 66 años. Tras su arresto de 11 horas, la Policía británica le dejó en libertad mientras continúa la investigación, que busca esclarecer si hubo intercambio de información sensible durante su actividad oficial, además del alcance exacto de sus vínculos con Epstein y sus redes.

La relación del exduque con el pederasta ya había sido objeto de intensas controversias durante más de dos décadas. Los archivos judiciales y documentos revelados por autoridades estadounidenses y medios internacionales muestran que ambos se conocieron a finales de los años 90 y mantuvieron contacto incluso después de que Epstein fuera condenado en 2008 por prostitución vinculada a menores.

En 2021, una de las víctimas más conocidas del caso Epstein, Virginia Giuffre, acusó a Andrés de haber abusado de ella cuando ella tenía 17 años y estaba bajo la influencia del criminal. Aunque Andrés negó estas acusaciones, en 2022 se llegó a un acuerdo extrajudicial.

Este escándalo afectó profundamente en su papel dentro de la familia real británica y a la propia corona. Tras la controversia, Andrés fue retirado de funciones oficiales y, en 2025, perdió sus títulos reales en un gesto sin precedentes dentro de la monarquía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Servicio Secreto de EEUU mata a un hombre que intentaba entrar en la casa de Trump en Mar-a-Lago
  2. Sánchez, convencido de que las elecciones en Castilla y León serán el "punto y final" del tándem PP-Vox
  3. Cae en México 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los narcos más buscados
  4. Irán y EEUU, abocados a un conflicto que se puede tornar bélico mientras las protestas no cesan
  5. El rancho de los horrores de Epstein: una granja de inseminación donde habría menores enterradas
  6. El juez Castro responde a las "falsedades objetivas" que Juan Carlos I narra en su libro: "¿Se supone que el rey emérito se ha documentado? Parece que no"