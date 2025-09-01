Epping se convierte en epicento del racismo en el Reino Unido: cinco ultras, detenidos por asediar un centro de menores

Los detalles La instalación de este centro de acogida ha generado un fuerte rechazo por parte de diversos colectivos xenófobos, haciendo que cientos de personas se hayan agolpado con pancartas con mensajes abiertamente racistas y pidiendo la expulsión de los menores.

En manada, a cara tapada y blandiendo bengalas. Así se han acercado en las últimas horas grupos violentos de ultraderecha a las inmediaciones de los hoteles que están acogiendo a menores migrantes llegados al Reino Unido en la ciudad de Epping, en el noroeste de Londres después de que uno de los huéspedes fuese detenido por presuntamente intentar agredir sexualmente a una niña de 14 años a principios de julio.

La instalación de este centro de acogida ha generado un fuerte rechazo por parte de diversos colectivos xenófobos, haciendo que cientos de personas se hayan agolpado a las puertas de este centro con pancartas con mensajes abiertamente racistas y pidiendo la expulsión de los menores al grito de "echadles", refiriéndose a personas que han llegado a su país huyendo de la guerra y mediante solicitudes de asilo.

"Estamos hoy aquí, como orgullosos hombres y mujeres ingleses. Reivindicamos nuestro derecho de protestar de manera pacífica", asegura, orgulloso, uno de los instigadores de estas protestas.

Un pacifismo del que presumen, pero que choca, y mucho, con lo que dicen las imágenes, ya que muchos de los manifestantes se han enfrentado con la policía, generando grandes altercados que se han saldado con cinco detenciones.

Tras la espiral de violencia generada por estos grupos, en un episodio que recuerda a lo sucedido en España con el estallido de los altercados en Torre-Pacheco (Murcia), los agitadores aseguran que no dejarán de sembrar el caos mientras no consigan que los menores abandonen Epping.